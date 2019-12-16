В Самарской области запустят "Фабрику офисных процессов"

В Самарской области в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" организована первая "Фабрика офисных процессов". Пробные тренинги помогли участникам обучения сократить временные потери при оформлении на работу новых сотрудников.

Уже более 90 самарских предприятий подали заявки на участие в нацпроекте. На 12 производственных площадках он уже реализован. В прошлом году компании-участники так называемой первой волны нацпроекта показали минимум 10-процентный рост производительности труда.

Напомним, что все субъекты РФ, участники нацпроекта, должны были создать в этом году региональные "Фабрики процессов". Это площадка для отрабатывания тренингов, которые помогают сотрудникам предприятий применять инструменты бережливого производства. Затем "выпускники" фабрики уже внедряют улучшения на рабочих местах на своих предприятиях, чтобы повысить производительность труда.

Компании-участники так называемойпервой волны нацпроекта показали минимум 10-процентный рост производительности труда

В Самарской области в 2019 году была открыта первая в рамках национального проекта "Фабрика процессов" на базе предприятия "Средне-Волжский механический завод". Тренинг здесь построен на процессе сборки реального изделия. Три производственных раунда позволяют усовершенствовать процесс на практике и повысить выработку до целевых показателей. Напомним, у каждого предприятия, реализующего нацпроект, есть свои целевые показатели по количеству произведенных изделий за определенное время и затратам на их выработку.

- "Фабрика процессов" - это способ обучить сотрудников, полностью погрузив их в определенные роли на производстве. При этом они пытаются понять, где скрыты потери, чтобы в течение одного дня найти их и устранить. Но сегодня высок спрос не только на оптимизацию производственных, но и офисных процессов. Поскольку, разогнав скорость выработки, мы выясняем, что нас тормозит офисная работа: заключение договоров, оформление сопроводительных документов, прием сотрудников на работу, - пояснил "РГ" руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов.

Для того, чтобы научить сотрудников и оптимизировать офисные процессы на предприятиях, и запускается "Фабрика офисных процессов". До конца этого года она откроется на площадке "СВМЗ". Здесь будет использоваться учебный модуль "Оформление приема на работу". Это деловая игра, имитирующая все стадии процесса найма персонала. Участники тренинга должны будут принять на работу заданное количество сотрудников в строго определенный период времени. В процессе тренинга они определяют потери в офисном процессе, минимизируют их, применяя инструменты бережливого производства.

Пробные запуски показали хорошие результаты. В связке и производственная, и офисная перезагрузка на предприятиях позволит сократить затраты и время протекания процессов, что в свою очередь повысит производительность труда и позволит нарастить объемы выпущенной продукции.