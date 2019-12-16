В Удмуртии мужчину не приняли на работу из-за его пола

В Удмуртии мужчине отказали в приеме на работу из-за его пола. Об этом сообщает прокуратура республики.

Безработный пришел устраиваться в компанию на должность укладчика-упаковщика по направлению от Центра занятости населения Ижевска. Однако его кандидатуру отклонили "по причине несоответствия пола".

По факту происшествия в отношении компании возбудили административное производство по статье 5.62 КоАП России "Дискриминация".

Юрлицо оштрафовали на 50 тысяч рублей и попросили устранить нарушения. Кандидатуру работника рассмотрели повторно.