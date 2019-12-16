В Уфе решение по делу об изнасиловании дознавательницы вынесут 26 декабря

Оглашение приговора по скандальному делу об изнасиловании дознавательницы своими коллегами назначили на 26 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвокатов подсудимых.

Напомним, на скамье подсудимых оказались трое бывших полицейских, которые ранее занимали должности начальников райотделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району. 23-летняя дознаватель обвинила их в изнасиловании.

По версии следствия, преступление произошло в здании отдела по вопросам миграции отдела полиции по Уфимскому району в ночь на 30 октября 2018 года.

Подозреваемым предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. После служебной проверки руководство МВД по Башкирии уволило обвиняемых, потерпевшую и еще одну их коллегу за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, так как выяснилось, что они употребляли спиртные напитки в отделе полиции.

На суде все трое обвиняемых, выступая с последним словом, заявили о своей невиновности.