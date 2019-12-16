В Уфе взрыв около автозаправки сняли на видео

Рядом с автозаправкой в Уфе накануне произошел мощный взрыв. Клубы огня и дыма заснял видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, инцидент произошел 14 декабря, но не на территории АЗС, а недалеко от нее, на улице Гвардейской в Калининском районе города. На место выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Они установили, что произошел взрыв газовоздушной смеси при проведении технологических работ. При этом не пострадали ни люди, ни строения, расположенные рядом.

Между тем на самом видео зафиксировавшем момент взрыва видно, как огонь охватил строительную технику.