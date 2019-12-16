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16.12.2019 17:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ульяновской области предложили меры борьбы с бедностью

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Ульяновская область вошла в число пяти пилотных регионов России по реализации плана о снижении уровня бедности.

Конкретные меры обсудили в Законодательном Собрании региона на заседании комитета по социальной политике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества под председательством Сергея Шерстнева.
В ульяновском Заксобрании обсудили меры сбережения семьи

- В России были определены пять субъектов, которые должны в пилотном варианте реализовать план по снижению уровня бедности, подписанный премьер-министром России в соответствии с майскими указами президента. Наш регион вошел в число этих субъектов. Еще в начале осени губернатор Сергей Морозов утвердил соответствующую программу по межведомственному взаимодействию для решения этой острой для всей страны проблемы. И сейчас уже есть первые результаты, - прокомментировал Сергей Шерстнев.

В настоящее время в муниципалитетах приняты типовые программы и проведен мониторинг исполнения мероприятий по выявлению фактов низкооплачиваемой работы и легализации неформальной занятости. Причины, по которым граждане не получают соцподдержку, чаще всего связаны с отсутствием сведений об официальных доходах. Около 25 процентов от общего числа малоимущих граждан не получают положенные им меры поддержки.

- При подведении промежуточных итогов мы делали акцент на вопросах повышения заработной платы, создания достойных рабочих мест, оказания помощи малоимущим гражданам, сдерживания тарифов на жилищно-коммунальные услуги, пенсионного обеспечения, - пояснила заместитель председателя правительства Ульяновской области Ольга Касимова.

Изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России позволяют учитывать индивидуальные особенности каждого нуждающегося, включая его доходы, здоровье, условия проживания, состав семьи и другие факторы для более точного анализа информации об условиях жизни, финансовом положении и условиях труда.

Участники совещания обсудили новый проект "Служба семейных консультантов" для выявления семейного неблагополучия. В рамках проекта предусмотрена консультативная, правовая, психологическая и другая необходимая помощь семьям и отдельным гражданам. Выявлен ряд недостатков, среди которых - нехватка и профессиональная неподготовленность специалистов. В следующем году будет пересмотрена система повышения компетенций сотрудников службы и будет определено необходимое число консультантов на каждый район.

Для стимулирования экономической активности граждан в регионе развивается система заключения социальных контрактов. Они могут быть оформлены для разных целей: на развитие личного подсобного хозяйства, частичное погашение задолженности по ЖКУ, развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, подготовку к отопительному сезону, образовательные услуги и другие.

В Ульяновской области на поддержку детей направят рекордную сумму

В регионе реализовано более пяти тысяч специализированных карт на приобретение продуктов питания. В настоящее время разрабатывается возможность расширения продуктового перечня, куда будут включены не только овощные культуры, но также сахар и крупы. За этот год около 7,5 тысяч человек получили адресную помощь на общую сумму около 164 миллионов рублей. Средства были направлены на выплаты в связи с пожарами, лечение, газификацию жилья, снижение задолженности по кредитам, оплату услуг ЖКУ, ремонт жилья. Более 10 миллионов рублей направлено семи тысячам семей на выплаты при рождении третьего или последующего ребенка. С января 2020 года на 6,6 процента будут проиндексированы пенсии. В сфере образования и здравоохранения также активно реализуется ряд мер социальной поддержки.

- Снижение бедности - комплексная работа. Самое главное, чтобы люди стали получать достойную заработную плату, что поможет ликвидировать работающих нищих. В следующем году будет проходить очередная перепись населения. И для точного понимания в нее необходимо включить вопросы о реальных доходах граждан: сколько человеку остается на жизнь после уплаты кредитов, коммунальных услуг и прочих обязательных платежей. Только после этого станет видна реальная картина происходящего, и можно будет детально прорабатывать методы решения этой насущной проблемы, - считает депутат Законодательного Собрания Ульяновской области Матвей Володарский.

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