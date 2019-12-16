В Ульяновской области создали "Цифромол"

На родине основателя комсомольского движения в Ульяновской области запустили проект подготовки лидеров цифровизации среди молодежи.

Проект под названием "Цифромол" поддержан правительством Ульяновской области и грантом Федерального агентства по делам молодежи.

12 декабря на базе Ульяновского государственного технического университета дан старт цифровому образовательному интенсиву для студентов. С молодыми кадрами для цифровой экономики провели занятия эксперты по запуску стартапов, проектному менеджменту, коллективным коммуникациям, а также преподаватели университета и представители органов власти.

Образовательная программа выстроена на принципах Университета НТИ и включает в себя блоки "софт-скилз" и цифровых компетенций. Молодежи рассказали про инструменты проектной деятельности, принципы командной работы и секреты профессионального роста. Среди сквозных технологий, которым было уделено особое внимание, - блокчейн, интернет вещей, квантовые и нейротехнологии.

Прошедший интенсив начал активную стадию реализации проекта "Цифромол", целью которого является воспитание лидеров цифровой эпохи. Штаб-квартирой нового движения стала "Точка кипения" УлГТУ, открытая в октябре 2019 года.

- В клубе "Цифромол" не случайные люди, и это важно. У нас на входе был достаточно трудоемкий фильтр - цифровая диагностика Университета НТИ "2035", который послужил неким водоразделом между теми, кто просто хочет, и теми, кто готов достигать. Цель диагностики - понять свои склонности и модель поведения. Из этого мы далее будем строить индивидуальные треки развития, - пояснил организатор "Цифромола", директор "Точки кипения" УлГТУ Денис Ефремов.

Всего в Ульяновске действует три одноименных пространства коллективной работы. Новая университетская точка уже заняла среди них видное место, благодаря близости к университету, являющемуся основным поставщиком кадров для сферы информационных технологий и, в целом, цифровой экономики.

В ходе проекта цифромольцев будут сопровождать действующие кураторы, в роли которых выступают руководители ульяновских IT-компаний, специалисты в сфере IT-разработки и технологий НТИ, руководители государственных органов и Технического университета.

- Наше министерство поддержало "Цифромол", так как мы заинтересованы в развитии цифровой экономики. Новый молодежный формат поможет достижению целей регионального проекта "Кадры для цифровой экономики". История Ульяновской области показывает, что вокруг активных лидеров в IT-сфере быстро возникают новые компании, работающие на мировом рынке и целая экосистема со своим сообществом, - прокомментировал заместитель министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сергей Прозоров.

Раннее Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов давал поручение сформировать в регионе систему поддержки молодежных стартапов. Предполагается, что цифровые проекты школьников и студентов будут поддерживаться на конкурсной основе. Их сопровождением также займутся региональные институты развития. Кроме того, кампус Ульяновского государственного технического университета должен стать территорией реализации части таких проектов.

- Это были замечательные мастер-классы в "Точке кипения", в дружеской компании "цифромольцев". Очень интересно продолжить начатое сегодня, и в плане образовательной программы, и в плане дальнейшего знакомства с командой и спикерами. Спасибо за такие мероприятия, они очень нужны, - рассказала участница проекта "Цифромол", студентка УлГУ Анастасия Грищенко.

На сегодня сформирован первый состав клуба из 20 человек - студентов ульяновских вузов и колледжей. Планируется, что в 2020 году участники клуба приступят к реализации цифровых проектов.