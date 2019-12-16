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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Построить больницы и школы на Байкале станет проще

Текст: Елена Березина

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении строительства школ и больниц на Байкале.

Фото: Борис Слепнев
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Закон уточняет перечень объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории. Из него исключается проектная документация социальных объектов, строительство и реконструкция которых планируется на Байкальской природной территории. Речь о школах, детсадах, больницах и поликлиниках, находящихся в границах населенных пунктов, но исключительно за пределами прилегающих к озеру особо охраняемых территорий. Это позволит строить и реконструировать объекты социального назначения, необходимые жителям Байкальской природной территории, но при соблюдении требований экологической безопасности.

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