Построить больницы и школы на Байкале станет проще

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении строительства школ и больниц на Байкале.

Закон уточняет перечень объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории. Из него исключается проектная документация социальных объектов, строительство и реконструкция которых планируется на Байкальской природной территории. Речь о школах, детсадах, больницах и поликлиниках, находящихся в границах населенных пунктов, но исключительно за пределами прилегающих к озеру особо охраняемых территорий. Это позволит строить и реконструировать объекты социального назначения, необходимые жителям Байкальской природной территории, но при соблюдении требований экологической безопасности.