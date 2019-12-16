В Сибири давно зима. В Тулуне и Нижнеудинске стужа под минус 25 еще осенью вморозила в лед заборы, даже машины возле брошенных домов. Заметно, что последствия летнего наводнения преодолены не полностью. В Тулуне до сих пор в пунктах временного размещения продолжают жить 82 человека. Им тут встречать Новый год, а сами пункты переименовали из временных в постоянные. Почему? Власти говорят, что большинство пострадавших сертификаты получили, остались лишь самые "сложные" случаи.

Когда въезжаешь в Тулун, о прошедшем здесь наводнении действительно не напоминает уже ничего. Все плававшие летом дома свезены на свалку, дамба укреплена, тулунский мост через реку Ия стоит красавцем.

Но это, так сказать, фасад. Потому что по этой центральной дороге большое начальство с инспекцией проезжает. Непарадную картинку легко найти в таких микрорайонах, как рабочий городок. Большая вода затопила три находящиеся тут пятиэтажки по второй этаж. Утонул и детский сад. Сейчас в пятиэтажках два первых этажа отселены, один дом расселен полностью. Детсад тоже стоит пустой. Хлам частного сектора может служить хорошим антуражем для съемок фильмов катастроф. Но по весне разберутся и в этом районе.

С людьми сложнее, хотя надо признать, что основной вал недовольства от первой неразберихи после наводнения преодолен. Большинству пострадавших выплатили компенсации за утраченное имущество и выдали сертификаты на покупку жилья из расчета в 45 тысяч рублей за квадратный метр. Хотя и тут есть провалы, причем в прямом смысле слова. 23 октября в Нижнеудинске на улице Октябрьской в пятиэтажке, которая по документам числилась отремонтированной после капремонта, пол первого этажа провалился в подвал. Жители чудом не пострадали. После такого ремонта возбудили дело по статье 238 УК РФ - за выполнение работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей.

И все же это скорее исключение, чем правило. Согласно спискам, свои сертификаты люди реализовали не только в родном Тулуне и Нижнеудинске. Есть те, кто приобрел жилье даже в Красноярске, Анапе и Калининграде. Сейчас проблема в другом, точнее, с другими, с теми, кому и родственники не помогли и государство по закону не имеет права. Это и есть, как тут их называют, "сложные случаи".

74-летняя Галина Филатова 40 лет прожила с мужем в доме, который по документам принадлежал его дочери от первого брака и которую она фактически вырастила. Но муж четыре года назад умер, и когда вода снесла дом, дочка , сама давно проживающая в Улан-Уде, подала документы на компенсацию, получила ее и оставила женщину ни с чем, сказав ей: мы чужие люди.

Еще одна из типичных типичных историй, когда собственник помещения не вписывает фактически проживавших там членов семьи в списки пострадавших. Валентина Завьялова проживала с мужем и его сестрой в частном доме. Незадолго до наводнения муж умер, а его сестра, когда пришла беда, не вписала в документы на выплаты больше никого. Таким образом, жена умершего мужа с ребенком также остались фактически ни с чем.

Есть и вообще мошенничество. Пожилая Тамара Лунева проживала в Тулуне в квартире в рабочем поселке. Ее она несколько лет назад приобрела у гражданки Жарниковой, проживавшей в другом городе. Та попросила Луневу повременить с переоформлением квартиры и не выписывать из нее пока детей Жарниковой. Это якобы было нужно для оформления каких-то льгот на детей. Лунева согласилась, получив взамен лишь письменную расписку от хозяйки о продаже помещения. Но когда пришла вода, все документы смыло. А предприимчивая гражданка, имея на руках непереоформленные документы на квартиру на свое имя, подала документы на компенсацию и получила ее. А Тамара Лунева лишилась жилья. "Я позвонила Жарниковой, - сетует теперь обманутая женщина. - и спросила, мол, как же ты так могла со мной поступить? Но она сразу бросила трубку".

И случаи, когда брат оставляет без жилья брата или внучка бабушку, в Тулуне не единичные.

У государства остается, по сути, мало рычагов, чтобы помочь людям в таких неординарных ситуациях. Хотя на помощь им пытается прийти прокуратура. Эти истории быстро не разрешатся, но, по словам прокуроров, шансы на помощь людям есть. Например, в случае с Завьяловой прокуратура поддержала исковое заявление, и суд удовлетворил требования, предоставив право женщине с ребенком на компенсацию из расчета 17 метров на человека.

Как рассказал зампрокурора Иркутской области Роман Шергин, его подчиненные собирают документы, свидетельства, ходят по домам, по соседям, выезжают в пострадавшие села и устанавливают факты реального проживания или, наоборот, непроживания людей в пострадавших от наводнения домах.

- Всего в прокуратуру обратились более 15 тысяч человек. По результатам этих обращений в защиту прав граждан, пострадавших от наводнения, в суд направлено 3354 иска. В основном это иски о признании юридического факта постоянного проживания в домах, которые смыло водой. В защиту же жилищных прав граждан прокуратурой в суды направлено 694 иска по фактам утраты домов и повреждения имущества и помещений, 623 из которых уже удовлетворены, - рассказал корреспонденту "РГ" Роман Шергин.

А в это время

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев создал рабочую группу по ликвидации последствий паводка в Тулунском и Нижнеудинском районах. На первом совещании в новой должности глава Приангарья признал, что имеются проблемы с выплатой компенсаций пострадавшим предпринимателям, поэтому необходимо внести соответствующие корректировки в бюджет. Он поручил правительству провести переговоры с банками с тем, чтобы решить вопросы о полном списании кредитов пострадавшим от наводнения. Речь идет, по словам Кобзева, о многодетных семьях, ветеранах войны, инвалидах. На сегодняшний день пострадавшим выдано 6,9 тысячи сертификатов на приобретение жилья. Также, по его словам, 4,9 тысячи из этих сертификатов жители уже реализовали, то есть жилье ими приобретено. На его покупку использовано 14,5 миллиарда рублей.