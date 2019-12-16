В Барнауле газовые заправки заподозрили в сговоре

В Алтайском крае региональное управление ФАС возбудило дело о нарушении конкуренции после того, как антимонопольщики обнаружили одинаковые цены и скидки на семи газовых автозаправках Барнаула.

- В управление поступало много обращений от автовладельцев, которые жаловались на высокие цены на сжиженный газ на барнаульских заправках. Для сравнения автомобилисты приводили цены в соседних регионах, например, в Томской, Новосибирской областях, где газомоторное топливо намного дешевле. Разница порой доходила до 10 рублей, - пояснили в УФАС Алтайского края.

Специалисты антимонопольной службы установили, что на семи автогазозаправочных станциях Барнаула, действительно, действуют не только одинаковые цены - 25,5 рубля за литр топлива, - но и одинаковые скидки - два рубля с литра при заправке полного бака. "По предварительным данным, эти компании закупают газ у разных поставщиков, в разных объемах, поэтому объективных причин для одинаковых цен и акций у них нет", - отметили в ведомстве.

По словам руководителя Алтайского краевого УФАС Степана Поспелова, такая совместная ценовая политика исключает конкуренцию, а значит у потребителей нет возможности выбирать более выгодное предложение на рынке.

Если антимонопольщикам удастся доказать сговор в действиях газозаправщиков, то им грозит штраф от 0,01 до 0,15 размера годовой выручки.