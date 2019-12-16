В Красноярске лидера ОПГ осудили на десять лет

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор лидеру межнациональной преступной группировки, состоявшей из уроженцев стран Закавказья Центрально-Азиатского региона и России.

Как рассказали в УФСБ по Красноярскому краю, сотрудники ведомства вместе со следователями ГСУ СК установили причастность 30-летнего мужчины к нескольким преступлениям. В частности, в 2018 году он из личной неприязни совершил покушение на убийство своего знакомого.

- Во время обысков по месту его проживания обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, - сообщили в УФСБ региону.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему десять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.