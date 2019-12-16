В Кузбассе создали мобильное приложение для реабилитации кардиобольных

Первое в России мобильное приложение для реабилитации кардиологических больных разработали ученые Кузбасского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, программный продукт, разработанный специалистами НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, создан для поддержки пациентов высокого риска, перенесших коронарное шунтирование и операции по протезированию клапанов сердца. Технология рассчитана на пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями - стенокардией и инфарктом миокарда.

Проект кузбасских ученых "Здоровое сердце - активная жизнь", в рамках которого создано приложение, получил в этом году от Фонда президентских грантов 1,4 миллиона рублей на условиях софинансирования в сумме 600 тысяч. Научные сотрудники лаборатории реабилитации, врачи кабинета реабилитации и специалисты отдела информационных технологий НИИ будут проводить исследования до конца 2020 года. За это время мобильное приложение необходимо протестировать и доработать.

Мультидисциплинарная бригада ведет пациента с первых суток после операции. И запуск приложения позволит вести пациентов после выписки удаленно. А это значит, что в программе реабилитации могут участвовать жители всех территорий области. Врачи будут следить за уровнем холестерина, индексом массы тела пациента, определять оптимальные физические нагрузки и давать консультации.

По словам руководителя грантового проекта, завлабораторией реабилитации, доктора медицинских наук Светланы Помешкиной, специальное приложение позволяет контролировать факторы риска как со стороны врача, так и со стороны пациента. Персонифицированный подход к больному включает все сферы реабилитации: медикаментозное лечение, физические нагрузки, диету, образ жизни и психологический настрой. Пациенты смогут получать индивидуальную программу по ходьбе и лечебной гимнастике, по необходимости корректируя интенсивность нагрузок и получая рекомендации по борьбе с приступами тревожности.

Сейчас идет набор первой целевой группы участников проекта, зарегистрировано уже более тридцати человек. Пациенты охотно соглашаются на установку мобильного приложения. Планируется, что до 31 октября 2020 года в новую программу реабилитации войдут более двухсот кузбассовцев, перенесших операции на сердце.