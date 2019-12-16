Новости

"Мои Документы" приглашают горожан на день рождения Дворца госуслуг 12:41
Киев рассчитывает на этой неделе договориться о новом перемирии в Донбассе 12:40
Мосгаз обновил систему газоснабжения в почти пятистах столичных домах 12:36
Спикер Госсовета Удмуртии лично попытался спасти тонущих рыбаков 12:30
Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4 12:27
В Приамурье мошенники вымогали деньги под видом краевых властей 12:26
В самолете Новосибирск - Минводы дебошира примотали скотчем к креслу 12:25
Марк Хэмилл трогательно попрощался с ролью Люка Скайуокера 12:25
В Барнауле газовые заправки заподозрили в сговоре 12:10
На Кубани за инсценировку 23 ДТП задержали банду автоподставщиков 12:07
В Уфе взрыв около автозаправки сняли на видео 12:07
В ДТП с тремя авто в Мордовии погибли четыре человека 12:05
Hyundai привезет в Россию большой кроссовер Palisade. Названа дата 12:00
Суд продлил арест убившему солдат в Забайкалье срочнику 11:54
В Домодедово у прохожего отобрали пять миллионов рублей 11:48
Полицейские на Сахалине задержали подозреваемых в нападении на медиков 11:46
ЦОДД Москвы предупредил об увеличении автотранспорта на дорогах 11:37
Мужчина открыл стрельбу в московском метро 11:28
Участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно ездить на поездах в Крым 11:27
Медики рассказали, чем опасны занятия спортом при минусовой температуре 11:27
Тайницкую башню Нижегородского кремля впервые откроют для посетителей 11:27
В московском метро запустили новогодние поезда 11:26
В Перми проверят работу дворца после беспорядков на концерте Коржа 11:25
В Уфе решение по делу об изнасиловании дознавательницы вынесут 26 декабря 11:23
Владельцы прав на АПЛ в РФ потребовали от Twitch почти 3 млрд долларов 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В самолете Новосибирск - Минводы дебошира примотали скотчем к креслу

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении пассажира, летевшего из Минеральных вод в Новосибирск.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники линейного отдела полиции аэропорта Толмачево, поднявшись на борт, обнаружили мужчину, зафиксированного в кресле. Пассажира примотали к креслу скотчем, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Фото: iStock
В Кольцово двух нетрезвых пассажиров не пустили на рейс до Шри-Ланки

Еще на подлете к аэропорту экипаж обратился в линейный отдел с просьбой о помощи в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Для того, чтобы хоть как-то унять дебошира, его пришлось "ограничить в движении". В таком положении стражи порядка и застали буйного пассажира: сидя в кресле, он бил ногами в стенку салона.

- Установлено, что гражданин с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов, - отметила Ирина Волк.

После того, как задержанного доставили в отдел, он продолжил вести себя вызывающе, в том числе нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции, находившихся при исполнении. Для расследования уголовного дела материалы переданы в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Дебоширу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СФО Новосибирская область Новосибирск СКФО Ставропольский край Дебоши в самолетах

Главное сегодня

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
В Пентагоне ответили на угрозы Турции закрыть для США авиабазу Инджирлик
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров