В самолете Новосибирск - Минводы дебошира примотали скотчем к креслу

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении пассажира, летевшего из Минеральных вод в Новосибирск.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники линейного отдела полиции аэропорта Толмачево, поднявшись на борт, обнаружили мужчину, зафиксированного в кресле. Пассажира примотали к креслу скотчем, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Еще на подлете к аэропорту экипаж обратился в линейный отдел с просьбой о помощи в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Для того, чтобы хоть как-то унять дебошира, его пришлось "ограничить в движении". В таком положении стражи порядка и застали буйного пассажира: сидя в кресле, он бил ногами в стенку салона.

- Установлено, что гражданин с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов, - отметила Ирина Волк.

После того, как задержанного доставили в отдел, он продолжил вести себя вызывающе, в том числе нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции, находившихся при исполнении. Для расследования уголовного дела материалы переданы в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Дебоширу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.