В Омской области осудили браконьера, застрелившего лосиху с детенышем

Седельниковский районный суд Омской области вынес приговор сельчанину, убившему двух диких животных.

В октябре местный охотинспектор сообщил в полицию о том, что обнаружил следы браконьеров в шести километрах от деревни Тамбовка. В лесу были найдены две головы и шкура диких животных.

- А в непосредственной близости от места забоя и разделки туш обнаружен след от телеги, который и вывел оперативников к месту проживания 58-летнего сельчанина, - сообщили в УМВД России по региону.

Задержанный признался в содеянном и выдал полицейским уже замороженное мясо самки и теленка лося.

Суд признал мужчину виновным в незаконной охоте. Он добровольно возместил ущерб, причиненный экологии Омской области, - 160 тысяч рублей. По решению суда браконьера приговорили к выплате штрафа в размере 80 тысяч рублей.