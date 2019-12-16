Названы регионы России с самыми большими тратами на еду

Эксперты посчитали, что россияне тратят на покупку продуктов в среднем около 30% своего бюджета. При этом в разных регионах России доля затрат на продукты питания в структуре потребительских расходов существенно колеблется.

Так, по итогам 2018 года разброс выглядит так: от 57,9% в республике Ингушетия до 21,8% в республике Татарстан, публикует результат исследования РИА Новости. Кроме Ингушетии, более половины своих расходов на еду также направляют жители Дагестана (53,8%). Жители еще 10 российских регионов - более 40% бюджета. Самые низкие траты на продукты, помимо Татарстана, зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и в Москве (24,5%).

Эксперты отмечают, что в большой степени доля затрат на продукты питания зависит от благосостояния жителей. Немаловажное значение имеют также также уровень цен, и исторически сложившиеся традиции быта в конкретном субъекте РФ.

Ранее эксперты узнали, сколько жители крупных российских городов готовы потратить на новогодние подарки. Выяснилось, что средний бюджет на презенты в этом году - 13500 рублей. Причем мужчины планируют потратить больше женщин: 15600 и 11200 рублей соответственно.