Неизвестные разрушили древние постройки в Ингушетии

Неизвестные разрушили несколько древних построек в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии. Глава местной администрации Ахмед Льянов заявил, что это "шокирующее происшествие вызвало широкий общественный резонанс".

Следы погрома были обнаружены во время мониторинга исторических памятников. Сейчас полиция ищет людей, совершивших данное преступление. За помощью власти обратились к местным жителям.

Несколько дней назад злоумышленники под покровом ночи выломали камни башен в селении Бейни, спустив их вниз и приготовив для вывоза с целью дальнейшей продажи.

"Уверен, что такие случаи не единичны", - отметил учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев. Его слова приводит РИА Новости.