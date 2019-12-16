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Полицейские в Москве застрелили набросившегося на них мужчину 15.12.2019
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16.12.2019 00:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Неизвестные разрушили древние постройки в Ингушетии

Неизвестные разрушили несколько древних построек в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии. Глава местной администрации Ахмед Льянов заявил, что это "шокирующее происшествие вызвало широкий общественный резонанс".

Фото: Стрингер/РИА Новости
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