Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов вернется в Смольный

Максим Соколов возвращается на работу в Смольный. Как сообщили в правительстве Санкт-Петербурга, экс-министр транспорта РФ займет должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

- В соответствии с законом "О правительстве Санкт-Петербурга" кандидатура Максима Соколова направлена на согласование в Законодательное собрание, - уточнили в аппарате Смольного.

По всей вероятности, процедура согласования пройдет в ближайшую среду, 18 декабря, на очередном заседании городского парламента.

Отметим, что ранее за сферу туризма отвечал вице-губернатор Олег Марков, в ведении которого находились также вопросы внешних связей Санкт-Петербурга и состоянием самоходных машин и других видов техники, государственного контроля за соблюдением правил благоустройства. Однако сегодня стало известно, что Марков обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой освободить его от занимаемой должности и дать возможность сосредоточиться на проектной работе. «С учетом большого опыта» теперь экс-вице-губернатор назначен специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.

Справка "РГ"



Максим Соколов пришел на работу в правительство Санкт-Петербурга в 2004 году на должность председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам. Отличился на этой позиции привлечением в город компаний - мировых автопроизводителей, а также китайских инвесторов (проект "Балтийская жемчужина").

Спустя пять лет перешел на федеральный уровень и работал директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, затем вернулся в Петербург руководителем комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. С 2012 по 2018 годы возглавлял Министерство транспорта РФ.