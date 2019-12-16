Cплав конструкторской мысли, инженерных решений и рабочего мастерства - так, если одной фразой, можно суммировать впечатления от каждого приезда на "Севмаш".

За восемь десятилетий тут повидали всякое. А теперь, на новом для себя производственном пике, северодвинские корабелы решают задачи стратегического масштаба и сохраняют позиции флагмана в отечественном кораблестроении.

Чем запомнится нынешний год и какие задачи определены на 2020-й, рассказывает генеральный директор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.

Михаил Анатольевич, этой весной мы были у вас в тот самый день, когда на верфи Newport News Shipbuilding в США начали резать сталь для подводных лодок Columbia. Они призваны заменить Ohio и становятся вызовом для наших "Бореев". В планах "Севмаша" что-то поменялось?

Михаил Будниченко: Планы у нас подвижные. Но мы, как я уже говорил, ни за кем не гонимся и никуда не рвемся. На "Севмаше" продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвертого поколения - это проекты "Ясень" и "Борей". Летом, в рамках военно-технического форума "Армия-2019", подписан контракт с минобороны на поставку дополнительно двух атомоходов проекта "Ясень-М".

А сейчас готовимся к передаче ВМФ новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" и выводу со стапеля многоцелевой АПЛ "Новосибирск". Оба корабля - четвертого поколения. В рамках государственных испытаний, как вы знаете, с борта АПЛ "Князь Владимир" был произведен успешный пуск баллистической ракеты "Булава".

Из других знаковых событий года назову, пожалуй, вывод из эллинга атомной подлодки "Белгород". Церемония проходила в режиме телемоста с президентом России и Верховным главнокомандующим. В 2020 году планируется передача этого корабля ВМФ.

Что еще на ближайший год намечаете?

Михаил Будниченко: Мы должны передать флоту в будущем году четыре атомные подводные лодки: АПЛ "Белгород", ракетный подводный крейсер проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск". Одновременно с этим продолжатся работы на надводном корабле проекта 11442М (атомный крейсер "Адмирал Нахимов". - Ред.). Будут, в частности, выполнены операции, обеспечивающие вывод корабля из дока. Вслед за тем - достройка у заводской набережной и подготовка к испытаниям. В результате, с учетом проведенной модернизации, корабль получит высокоточное оружие большой дальности и мощный комплекс противолодочного вооружения.

А как с расчетами за выполненные работы? Заказчик не задерживает, как бывало прежде, их оплату?

Михаил Будниченко: Те времена, хочется верить, навсегда остались в прошлом. И что для нас крайне важно: в российском подводном кораблестроении выстроилась внятная перспектива с разумным горизонтом планирования. Поэтому мы уверенно смотрим в будущее - предприятие загружено как минимум до 2030 года.

К передаче ВМФ готовят крейсер "Князь Владимир", к выводу со стапеля - АПЛ "Новосибирск"

На "Севмаше" продолжается модернизация мощностей. По госпрограмме "Развитие оборонно-промышленного комплекса" на завод было поставлено и смонтировано современное оборудование, завершается подготовка новых объектов. Один из важных пунктов - реконструкция транспортно-передаточного комплекса.

Весной был заложен доковый комплекс ДК-4382. Это два в одном: малый плавучий док и энергетическая станция. Необходим для обслуживания и ремонта глубоководных технических средств.

И с кадрами теперь проблем не испытываете?

Михаил Будниченко: Потребность в тех или иных специалистах периодически возникает, но критических проблем нет. Сейчас на "Севмаше" более 29 тысяч человек. Для выполнения программы гособоронзаказа в ближайшие два года потребуется увеличить штат еще на две тысячи. У нас, замечу, самая большая среди судостроительных предприятий научно-производственная рота - 138 человек. А из 50 матросов первого такого призыва на предприятие вернулись 48. И главком ВМФ адмирал Николай Евменов дал положительную оценку тому, насколько эффективно функционирует на "Севмаше" научно-производственная рота.

Гендиректор "Рубина" Игорь Вильнит и гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко несут общую ответственность за новый ракетоносец - и на его ходовом мостике, и на своих рабочих местах. Фото: Максим Воркунков

А с гражданскими вузами вы дружбу поддерживаете?

Михаил Будниченко: Еще бы! В прошлом году практику у нас прошли более 90 студентов Санкт-Петербургского морского технического университета, Севастопольского университета, МГТУ им. Н.Э. Баумана и других вузов. Это будущие специалисты в самых востребованных на верфи направлениях. Уже заметен результат - многие выпускники возвращаются в Северодвинск жить и работать на "Севмаше".

САФУ - Северный (Арктический) федеральный университет, куда отошел Севмашвтуз, ваша бывшая кузница кадров, - работает с заводом в одной обойме? Или все больше гуманитариев да магистров под своей крышей привечает?

Михаил Будниченко: С ними у нас хороший контакт. И не потому, что я стал почетным доктором этого университета... Как говорится, по четным - доктор, по нечетным - руковожу Севмашем. У нас правда хорошие, рабочие отношения. И выпускники идут, в основном, к нам, на "Звездочку" и "Арктику".

По тем специальностям, которые здесь не готовят, заключены договора с шестнадцатью ведущими вузами России. Чтобы заинтересовать молодых работников, предприятие предлагает хорошие условия: заключение срочного трудового договора на период практики, оплату проездных билетов, предоставление общежития, частичную компенсацию питания. В период практики студенты погружаются в условия реального производственного процесса, познают особенности работы на верфи, у них появляется уникальная возможность применения в реальном производстве знаний, полученных в университетских аудиториях.

А для тех выпускников, что решатся связать судьбу с Севмашем, вы какую поддержку и перспективу можете предложить?

Михаил Будниченко: Мы развиваем корпоративную жилищную программу. Только в этом году в эксплуатацию сданы три дома - 214 квартир. Средняя на Севмаше зарплата сейчас - 73 тысячи рублей, по сравнению с прошлым годом рост составил 5,2 тысячи. И в целом финансовые показатели у Севмаша растут, что связано с увеличением объемов производства по контрактам государственного оборонного заказа.

Поздравляем!

Как ранее сообщалось, в том числе официальными лицами Минобороны, ВМФ и ОСК, сейчас в постройке на Севмаше находятся одновременно четыре стратегических ракетоносца "Борей-А" ("Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский"), пять многоцелевых АПЛ проекта 885М "Ясень-М" ("Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск") и подводная лодка "Хабаровск". Первые в этом перечне уже ждут того часа, когда раздвижные ворота стапельного цеха N55 откроют им дорогу в море, а место первых на стапеле займут корабли, идущие следом. Найти себя в профессии и жизни тут могут не только выпускники МГТУ им. Баумана, МФТИ, Санкт-Петербургского морского технического университета, ведущих вузов Владивостока, Калининграда и Севастополя, с которыми у Севмаша заключены договора. Пройти на крупнейшей оборонной верфи России практику или стажировку по профильным специальностям могут лучшие студенты и выпускники других учебных заведений - по личным заявлениям, каждое из которых рассматривается в индивидуальном порядке.

В 2020-м и в последующие 6-8 лет у Севмаша и всех, кто состоит с ним в научно-производственной кооперации, - конструкторских бюро, НИИ и предприятий-контрагентов - напряженная сдаточная программа. Обсудить ее, согласовать детали и укрепить деловое взаимодействие у партнеров будет возможность 20-21 декабря, когда на главной верфи Северодвинска будут отмечать 80-летие.

"Российская газета" присоединяется к поздравлениям в адрес всей рабочей семьи северодвинских корабелов.

Слово конструктора

Создание атомных подводных лодок должно быть (и было на самом деле) приоритетной задачей государственного масштаба. Американцы свои программы подводного кораблестроения рекламировали с большой помпой. Мы шума на весь мир не делали, но относились к этой задаче очень серьезно...

Что подводная лодка является самым сложным инженерным сооружением - это уже банальность. И действительно, чего только на атомной подводной лодке нет! Атомные реакторы со вспомогательными механизмами и автоматической системой управления, паротурбинные установки, турбогенераторы, дизель-генераторы, гребные электродвигатели, аккумуляторная батарея, холодильные установки, навигационный комплекс, дающий курс и место подводной лодки с очень высокой точностью, гидроакустический комплекс, определяющий наличие, курс и скорость очень малошумных целей, для поражения которых не требуется визуального наблюдения, комплекс радиосвязи из подводного и надводного положения, сложнейшие комплексы ракетного, торпедного и другого вооружения, системы, обеспечивающие погружение, всплытие, маневрирование в надводном и подводном положении, комплексы дистанционного и автоматического управления всеми корабельными системами и механизмами и еще многое другое...

Нам, как создателям глобального оружия огромной разрушительной силы, небезразлично, насколько крепки руки и головы, которые им распоряжаются. И как они способствуют сохранению и развитию этого оружия, которое сегодня и в обозримом будущем будет гарантом от развертывания глобальной катастрофы.

Генеральный конструктор трех поколений атомных подводных лодок стратегического назначения академик С.Н. Ковалев. "О том, что есть и было".