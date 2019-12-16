Калининградца задержали за пьяный дебош в самолете

В калининградском аэропорту Храброво задержали пассажира рейса Москва - Калининград. Мужчина устроил на борту самолета пьяный дебош, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Нарушителю грозит до 15 суток административного ареста или штраф до пяти тысяч рублей.

Авиадебоширом оказался житель Нестеровского района Калининградской области. Находясь во время полета в состоянии алкогольного опьянения, пассажир 1986 года рождения выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе, на замечания командира лайнера не реагировал.

Когда самолет приземлился в Калининграде, сотрудники транспортной полиции встретили хулигана и доставили его в дежурную часть.

В отношении калининградца составили административный протокол по статье 11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".