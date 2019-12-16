Назван самый загруженный день для аэропортов и вокзалов

В Москве и Петербурге 30 декабря аэропорты и вокзалы будут работать в условиях пиковых нагрузок. Число пассажиров увеличится кратно, сообщает сервис OneTwoTrip на основании данных о продаже билетов.

Так, по оценкам сервиса, пассажиропоток резко начнет расти 30 декабря. В аэропортах Москвы количество вылетающих увеличится на 63 процента. В петербургском аэропорту Пулково количество желающих вылететь из города вырастет на 83 процента.

Также 30 декабря в Москву и Петербург будут активно прилетать туристы. Входящий поток будет больше обычного в Москве на 30 процентов, рост в Петербурге составит 43 процента.

А вот на железнодорожных вокзалах ситуация немного другая. 30 декабря из Петербурге пассажиропоток увеличится в 2,4 раза по сравнению с обычными днями, 31 декабря рост составит уже 2,9 раза.

Аналогичные тенденции будут наблюдаться и в Москве. 30 декабря на вокзалах столицы будет в три раза больше пассажиров, 31 декабря - количество уезжающих и приезжающих возрастет в 3,2 раза по сравнению с обычными днями.