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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Симфонический оркестр сыграл в петербургской школе

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
Оркестр "Таврический" сыграл с детьми-виртуозами из Петербурга и Москвы. Концерт прошел в Средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.
Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический" Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический"
Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический"

Как сообщает пресс-служба оркестра "Таврический", это уже третий концерт серии "Молодые - молодым", когда профессиональные музыканты выступают на одной сцене с юными дарованиями и играют для школьников.

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В этот раз в программе прозвучали произведения Гайдна, Сен-Санса, Чайковского, Равеля, Моцарта. Солировали школьники и студенты.

Так, концерт для маримбы и вибрафона с оркестром Сежурне исполнили студенты петербургской консерватории Виктор Олинбергер и Руслан Залаутдинов. Они ещё не достигли совершеннолетия, но уже достигли отличного уровня игры на ударных инструментах и умеют "зажечь" на сцене, отмечают в оркестре "Таврическом".

Стоит отметить, что сам проект "Молодые - молодым" был задуман художественным руководителем и главным дирижером оркестра "Таврический" Михаилом Голиковым, чтобы помочь юным музыкантом реализовать свои возможности и иметь опыт выступления с большим профессиональным оркестром - как известно, это одно из самых заветных мечтаний учеников.

Финальный концерт серии пройдет 22 декабря в Суворовском музее. На вечере прозвучат произведения Баха, Гайдна, Крейслера, Вивальди, Чайковского. Классический репертуар разбавят произведения современного композитора Мурата Кабардокова.

Культура Музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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