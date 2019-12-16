В Череповце затонул один из причалов речного вокзала, который считается символом города. Причиной, по предварительным данным, послужил заполненный водой трюм. Глубина в районе причала составляет пять метров, поэтому дебаркадер сел на грунт. Пострадавших нет.

ЧП произошло сегодня утром. Как рассказал корреспонденту "Российской газеты" помощник мэра города по работе со средствами массовой информации Сергей Климушкин, на место происшествия выехали спасатели и специалисты муниципалитета. Экспертам предстоит определить наиболее подходящий механизм подъема причала и дату старта работ. Пока неизвестно, произойдет ли это в ближайшее время или подъем отложат до весны.

Собственником дебаркадера, расположенного в центре Череповца на Соборной горке, является муниципальное предприятие "Водоканал". Предыдущие владельцы практически не занимались содержанием и ремонтом этого объекта, возведенного в середине прошлого века, поэтому конструкция серьезно обветшала. Дебаркадер выставили на торги судебные приставы, в текущем году его выкупили городские власти.