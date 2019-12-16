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16.12.2019 17:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В кафе Русского музея посетители обнаружили шоколадки с портретом Сталина. Оказалось, что они продавались без согласования с руководством Русского музея, сообщили "РГ" в пресс-службе учреждения.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Сотрудники музея пояснили, что сладости из серии "Лица России" были закуплены арендаторами, которые обслуживают музейное кафе. Администрация музея разрешение на продажу этих шоколадок не санкционировала.

Более того, в пресс-службе заверили, что в самое ближайшее время эти шоколадки будут изъяты из продажи.

Скандал разгорелся после того, как один из посетителей корпуса Бенуа при покупке чашки капучино получил в качестве комплимента маленькую шоколадку с портретом Иосифа Сталина.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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