В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи

В кафе Русского музея посетители обнаружили шоколадки с портретом Сталина. Оказалось, что они продавались без согласования с руководством Русского музея, сообщили "РГ" в пресс-службе учреждения.

Сотрудники музея пояснили, что сладости из серии "Лица России" были закуплены арендаторами, которые обслуживают музейное кафе. Администрация музея разрешение на продажу этих шоколадок не санкционировала.

Более того, в пресс-службе заверили, что в самое ближайшее время эти шоколадки будут изъяты из продажи.

Скандал разгорелся после того, как один из посетителей корпуса Бенуа при покупке чашки капучино получил в качестве комплимента маленькую шоколадку с портретом Иосифа Сталина.