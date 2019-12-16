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16.12.2019 18:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пскове под магистралью нашли трехсотлетний жилой дом

Текст: Вера Черенева (Псков)

В центре Пскова под улицей Леона Поземского и сквером Народовластия археологи нашли кирпичный жилой дом. Здание полностью ушло под землю, тем не менее, прекрасно сохранилось.

Фото: iStock
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Как сообщает Археологический центр Псковской области, установлено, что дом относился к гражданской архитектуре. Он был построен в конце XVII- первой половине XVIII века. О том, что под улицей может быть такие здание, историки ранее и не догадывались.

Сейчас специалисты очищают постройку. Планируется, что исследовать дом будут с помощью 3D-сканирования. Археологи не исключают, что в перспективе в здании может быть открыта музейная экспозиция.

В данный момент на улице Леона Поземского проводятся масштабные раскопки. Изначально улица называлась Званица, двести лет назад начало улицы переименовали в Варлаамскую улицу, а конец улицы был известен псковичам как Нарвская дорога. Раскопки на улице должны завершиться до конца года.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

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