Комплекс "Бастион" и МРК "Вышний Волочек" провели учебный бой в Крыму

Малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек" и береговой комплекс "Бастион" провели учебный ракетный бой, сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

На учениях боевой расчет ракетного комплекса "Бастион" при участии авиации должен был обнаружить в море условного противника и поразить его ракетным залпом.

В роли вражеского корабля выступил МРК "Вышний Волочек". Система ПВО корабля должна была засечь угрозу и сбить ракету. Затем экипажу следовало выпустить по береговому комплексу ракету "Калибр".

- Учебный бой был проведен с выполнением электронных пусков ракет, - рассказал Рулев. - По его итогам экипажу корабля не удалось нанести удар по наземной цели.

По его словам, учение показало способность флота эффективно действовать в случае применения "противником" современных видов вооружения.

В учениях также были задействованы четыре бомбардировщика СУ-24М и два истребителя СУ-27 морской авиации ЧФ.