На Кубани за инсценировку 23 ДТП задержали банду автоподставщиков

На Кубани полиция задержала банду так называемых автоподставщиков, которые предположительно причастны к инсценировке 23 ложных ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что 10 местных жителей могут быть причастны к инсценировке 23 дорожно-транспортных происшествий, - говорится в официальном заявлении представителя МВД России. - Злоумышленники приобретали автомобили немецких производителей и оформляли их на подставных лиц. В качестве "виновников" ДТП злоумышленники использовали подержанные отечественные автомобили своих знакомых, которым платили по 5 тысяч рублей за лжеаварию".

Подозреваемые зарабатывали, получая возмещение от страховых выплат. По данным МВД, ущерб страховой компании превысил 10 миллионов рублей.

По этому факту полицией возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования". Залоумышленников по решению суда на время расследования заключили под стражу в СИЗО.