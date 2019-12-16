Названы продукты, которые помогают снизить стресс

Стрессу подвержены большинство наших современников, однако ученые считают, что им можно эффективно управлять. Для этого достаточно есть продукты, которые снижают перенапряжение нервной системы.

Высокий темп жизни, запредельные нагрузки на работе, личные переживания порождают хронический стресс. Как информирует Health.news, это состояние увеличивает риск различных заболеваний.

Повышенный уровень кортизола, основного гормона стресса, может привести к неблагоприятным эффектам, таким как повышение артериального давления и изменение иммунных реакций. Именно нервное перенапряжение является одной из причин ожирения и диабета второго типа.

По словам основателя образовательного сервиса о пищевых добавках Дэвида Формана, лучший способ уменьшить признаки стресса - употреблять продукты, которые питают надпочечную систему, отвечающую за выработку адреналина и кортизола.

Форман советует добавить в свое меню темный шоколад. В этом продукте есть в достаточном количестве витамины, необходимые организму минералы и антиоксиданты.

Кроме того, нужно чаще есть авокадо. Содержащиеся в нем омега-3 кислоты способны существенно снизить кортизол.

Если включить в свой рацион скумбрию, селедку, тунца и семгу, это тоже принесет большую пользу.