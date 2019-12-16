Новости

В Ненецком округе объявили 31 декабря выходным для ряда служащих 17:32
В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран 17:16
В Англии нашли следы эдопоида возрастом 340 миллионов лет 17:10
Стали известны российские цены на новый Audi Q3 Sportback 17:01
Названы продукты, которые помогают снизить стресс 16:57
В Италии раскопали роскошный храм Митры 16:53
В Осетии по делу банды Гагиева арестовали экс-прокурора 16:48
В двух видах чая нашли пестициды 16:45
В США выяснили, что лучший реагент - виноградная брага 16:38
На петербурженку, угрожавшую выбросить ребенка из окна, завели дело 16:29
Ученые Севастополя разработали систему подводного зрения 16:24
Эксперт моды рассказал, в какой одежде встречать Новый год 16:21
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 16:20
Ветеринары Пулково осмотрели дикобраза, броненосца и игрунку 16:16
На Урале осудили соцработницу, сделавшую ремонт за счет пенсионерки 16:10
К новогодним праздникам в Италии начали продавать воздух 16:06
Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев в Беларуси 16:00
Новый год на белорусских курортах встретят более шести тысяч гостей 16:00
КамАЗ рассекретил тягач будущего 16:00
Пациенты после инсульта будут получать бесплатные лекарства с 2020 года 15:52
Володин: Госдума готовит карту дефицита кадров в больницах 15:46
В Череповце затонул один из причалов речного вокзала 15:38
Группа Keane вернулась на сцену с новым альбомом Cause And Effect 15:31
В Екатеринбурге подросток умер от внезапной остановки сердца 15:28
Экс-чиновник Минобороны осужден на десять лет за взятку 15:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 16:57
Рубрика: Общество

Названы продукты, которые помогают снизить стресс

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стрессу подвержены большинство наших современников, однако ученые считают, что им можно эффективно управлять. Для этого достаточно есть продукты, которые снижают перенапряжение нервной системы.

Фото: iStock
Врач рассказал об ошибках при лечении больного горла

Высокий темп жизни, запредельные нагрузки на работе, личные переживания порождают хронический стресс. Как информирует Health.news, это состояние увеличивает риск различных заболеваний.

Повышенный уровень кортизола, основного гормона стресса, может привести к неблагоприятным эффектам, таким как повышение артериального давления и изменение иммунных реакций. Именно нервное перенапряжение является одной из причин ожирения и диабета второго типа.

По словам основателя образовательного сервиса о пищевых добавках Дэвида Формана, лучший способ уменьшить признаки стресса - употреблять продукты, которые питают надпочечную систему, отвечающую за выработку адреналина и кортизола.

Форман советует добавить в свое меню темный шоколад. В этом продукте есть в достаточном количестве витамины, необходимые организму минералы и антиоксиданты.

Кроме того, нужно чаще есть авокадо. Содержащиеся в нем омега-3 кислоты способны существенно снизить кортизол.

Если включить в свой рацион скумбрию, селедку, тунца и семгу, это тоже принесет большую пользу.

Как победить стресс в большом городе
Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин утвердил право запрета на выезд за рубеж бывших сотрудников ФСБ
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Дмитрий Рогозин: Мы создадим универсальный лифт на Луну
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года