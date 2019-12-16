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16.12.2019 14:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе возбудили дело о гибели подростка в больнице

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Следственный отдел по городу Анапе возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 13-летнему пациенту местной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.

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По версии следствия, 6 декабря 2019 года подросток с диагнозом "синусит" обратился в лечебное учреждение, у пациента был диагностирован двусторонний гнойный гайморит. Медицинскими работниками была проведена анестезия слизистых носовых проходов, после чего произведена поочередная пункция и промывка правой и левой гайморовых пазух.

В какой-то момент состояние пациента резко ухудшилось, поэтому школьника перевели в реанимационное отделение больницы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время ребенок скончался.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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