Жители Астрахани теперь могут в любое время суток позвонить на мобильный телефон руководителям больниц и поликлиник и пожаловаться, если им грубят, незаконно требуют деньги или отказывают в помощи.

Новость вызвала широкий резонанс: раньше мобильные главврачей находили по знакомству, теперь они - во всех астраханских СМИ и интернет-пабликах. Астраханцы сочувствуют медикам, задаваясь вопросом: когда им работать, если нельзя отойти от телефона, и почему не опубликован мобильный самого министра?

- Это телефоны не главврачей, а контакты ответственных за учреждение, ими, в частности, могут быть и главврачи, - комментирует "РГ" свою инициативу глава областного минздрава Федор Орлов. - На нашем сайте есть также мобильный телефон дежурного по министерству: круглосуточно принимаем жалобы, "разруливаем" все конфликтные ситуации. Нужно наводить порядок на местах. А то у нас получалось, что люди звонили сразу на "Прямую линию" в Росздрав и даже президенту, если им не дали одеяло или вовремя не подошла медсестра. Проще и оперативно решить эти вопросы на месте.

В списке опубликованных телефонов 43 лечебных учреждения - это областные и районные больницы, поликлиники, противотуберкулезный и наркологический диспансеры, роддом, центр медицины катастроф и даже патолого-анатомическое бюро. Люди пользуются контактами по назначению:

- Звонят и днем, и ночью, - рассказал главврач областной детской больницы имени Силищевой Юрий Яснопольский, - чаще всего просят проконсультировать: "У ребенка живот болит, что делать?". В три часа ночи, правда, не звонили, а в 23.00 - было, сейчас в сутки поступает до пяти звонков, пока справляемся.

Отвечая на вопрос про круглосуточный режим, главврач детской поликлиники N3 Галина Минакова признается, что эта новость немного обескуражила.

Телефоны моих коллег были известны давно, просто их теперь собрали в одном месте. И это нормально

- Мы спокойно реагировали на то, что нам звонят, - говорит она. - Правда, с того момента, как разместили мой мобильный, был только один звонок, и днем.

В районных больницах к новшеству отнеслись спокойно: в селах все друг друга знают, и телефон главврача никогда не был секретом.

- Как звонили, так и звонят, - рассказал глава Ахтубинской ЦРБ Масхат Таласбаев, - бывает, кому-то надо срочно на УЗИ, а у нас запись, или не так ответили, точечно работаем, разбираем каждый подобный случай.

- Сейчас пожилая женщина обратилась из соседнего села, ей ехать не на чем, - рассказал главврач Камызякской ЦРБ Андрей Кузьмин. - Вот, сидим, голову ломаем, как помочь? Ведь для госпитализации плановых больных транспорт не предусмотрен.

Еще один районный главврач, попросивший не упоминать своего имени, посетовал: "Почему минздрав призывает астраханцев звонить и жаловаться? Медиков и так мало в селах, уважение к профессии теряется". Этим же обеспокоены интернет-пользователи: "Ну, спасибо. И так записи уже по месяцу. Теперь последние уйдут", - разместила комментарий Виктория Викторова.

Те, кто уже воспользовался контактами, довольны:

- Сегодня в Александровской была, - рассказала Наталья Скворцова, - мужчина пришел на прием к кардиологу, и ему плохо стало. Врачи почему-то вызвали "скорую", тогда жена мужчины позвонила главврачу. Тот призвал коллег "мозг людям не делать", и дал указание быстро человека госпитализировать.

- Люди рады, что есть доступность, - считает главврач городского роддома Татьяна Чикина, - мой мобильный уже три года висит на сайте, все звонят, часто ночью. Впрочем, телефоны моих коллег были известны давно, просто их теперь собрали в одном месте. И я считаю, это нормально.

Тем временем

- Пока регионы обсуждают нововведение, жители Москвы и области им уже вовсю пользуются. Например, личные телефоны директоров можно найти на информационных стендах всех столичных школ. Правда, иногда номера бывают переключены на секретаря, но трубку снимают, на вопросы отвечают, на жалобы реагируют. Рядом с телефонами размещены также адреса электронных почтовых ящиков школьных руководителей, и они порой работают даже лучше, чем телефоны - ответы на письма приходят мгновенно.

А в Подмосковье практика указывать номер мобильного телефона руководителей распространена в больницах и поликлиниках. Ее завели несколько лет назад после того, как количество жалоб на ненадлежащее медицинское обслуживание побило все мыслимые рекорды. Бывает, что телефоны и здесь отдаются в распоряжение секретарей, но если звонивший получает ответ на свои вопросы, ему по большому счету все равно, кто берет трубку.

В столичном регионе положительно оценивают подобную практику. Да, и в Москве, и в области есть круглосуточные "горячие линии", куда можно пожаловаться на проблемы в здравоохранении или образовании. Но никто так хорошо не осведомлен о способах их решения, как руководитель учреждения. Да и практика показывает: жалоб на конкретное учреждение становится значительно меньше, как только мобильный телефон директора вывешивается на всеобщее обозрение.

Подготовила Ирина Рыбникова