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16.12.2019 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре инвалида-колясочника не пустили в караоке-бар

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сотрудники прокуратуры Западного округа Краснодара начали проверку сообщений в соцсетях о происшествии в ночном заведении: его администрация якобы отказалась пустить в зал инвалида-колясочника с друзьями. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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Проверку назначали после того, как накануне в интернете появилось видео: в нем молодой человек на инвалидной коляске рассказывает, что ему с компанией запретили войти в зал и отметить свой день рождения, хотя столик был забронирован заранее. Администрация, в свою очередь, объясняет случившееся тем, что гости будто бы сильно опоздали и на их места просто посадили других посетителей.

- По факту случившегося назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента, - сообщили в ведомстве.

Как позже выяснилось, потерпевшим оказался 29-летний известный боксер. Несмотря на ДЦП, парень смог преодолеть себя: начал регулярно тренироваться, а в 2015 году даже принял участие в спарринг-бое на профессиональном ринге. Причем секундантом в ходе этого поединка был знаменитый экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог. По словам друзей, парень никогда не был в караоке-баре, и в день рождения ему решили преподнести такой подарок. Однако все обернулось вот таким громким скандалом.

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