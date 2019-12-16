В Краснодаре из горящего хлебозавода эвакуировали персонал

Спасатели столицы Кубани тушат крупный пожар, вспыхнувший сегодня днем на территории хлебозавода в центральной части города.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о ЧП на улице Кожевенная поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 12.47. Прибывшее на место происшествия первое подразделение в 12.52 установило горение кровли двухэтажной производственного здания на площади 50 квадратных метров.

"На месте развернулись спасательные работы в которых участвуют 39 специалистов и 12 единиц техники. Персонал хлебозавода эвакуировали. В 13.33 удалось локализовать пламя на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.