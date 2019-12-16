В Крыму бизнесмена осудили на 17 лет за убийство компаньона

Верховный суд Республики Крым вынес приговор 41-летнему индивидуальному предпринимателю, который заказал убийство своего компаньона, чтобы не возвращать ему деньги. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК.

38-летний житель Евпатории, работавший в строительной сфере, стал жертвой им же привлеченного бизнес-партнера. Вместе они организовали несколько фирм, руководили которыми также совместно. В мае 2018 года 38-летний мужчина взял в долг у третьего лица четыре миллиона рублей. Вложить их в дело он доверил своему компаньону. Но тот распорядился ими по-своему.

Чтобы не возвращать долг, а также получить полный контроль над пятью фирмами, 41-летний предприниматель решил организовать убийство. В качестве киллера он привлек своего знакомого из Белгорода, владевшего навыками рукопашного боя, не имевшего постоянного дохода и нуждающегося в деньгах. За один миллион рублей и участие в "отжатом" бизнесе он согласился стать исполнителем.

Убийство было совершено у села Раздолье. Организатор преступления под надуманным предлогом остановил автомобиль близ села Раздолье и вышел из салона. В это время сидевший на заднем сидении исполнитель убийства набросил на шею жертвы удавку. Сообщники погрузили погибшего в багажник, а ночью с помощью груза утопили его в Михайловском озере.

Следователям СКР и оперативникам регионального УФСБ удалось выйти на след организатора особо тяжкого преступления, добыть неопровержимые доказательства в отношении него и наемного убийцы. Исполнил вскоре "заговорил" и сам указал место уничтожения похищенных вещей потерпевшего.

Приговором суда организатор заказного убийства признан виновным и приговорен к 17 годам в исправительной колонии строгого режима. Исполнитель из Белгорода ранее был приговорен к 12 годам.