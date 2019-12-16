В Крыму "черных археологов" осудили за изъятие монет Золотой Орды

Балаклавский районный суд Севастополя признал виновными двух местных жителей в незаконном поиске и изъятии археологических предметов (пункты "а", "в" части 3 статьи 243.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Двое коллекционеров в апреле 2019 года, сговорившись, отправились на поиски старинных монет возле села в Балаклавском районе. Взяли с собой лопату и металлоискатель. При этом у них не было разрешения (открытого листа) на проведение археологических работ.

Мужчины нашли и незаконно изъяли из почвы три монеты периода Золотой Орды и Крымского ханства. Одна из монет Золотой Орды - пул чекана Крыма относится к периоду 1313-1341 годов, вторая - анонимный пул чекана Крыма датируется рубежом XIII-XIV веков. Монета Крымского ханства - акче отчеканена в Бахчисарае в XVIII веке.

Поскольку монеты являются археологическими предметами, действия копателей привели к повреждению культурного слоя.

Суд учел, что подсудимые впервые совершили преступление, признали себя виновными и раскаялись в содеянном. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Монеты по решению суда будут переданы музейный фонд Российской Федерации.