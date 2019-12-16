На Урале осудили соцработницу, сделавшую ремонт за счет пенсионерки

В Челябинске вынесли приговор женщине-соцработнику, осуществлявшей патронаж на дому у одиноких пенсионеров. Следствие установило, что "заботливая" женщина сделала ремонт и приобрела новую мебель, а также духовой шкаф, телевизор со стерео колонками и игровую приставку для детей на средства 90-летней подопечной, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

- Узнав, что все сбережения пенсионерка хранит на сберкнижке, злоумышленница проехала с ней в банк, где уговорила ее открыть счет с привязкой к пластиковой карте, которую оставила себе, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Потерпевшая в силу возраста доверилась соцработнику и, не осознавая сути происходящего, подписала необходимые документы. Что позволило подсудимой впоследствии снять с ее счета 531 тысячу рублей.

Ленинский суд Челябинска приговорил мошенницу к двум с половиной годам условного наказания, приняв во внимание, что она воспитывает двух несовершеннолетних детей. Кроме того, с нее взысканы все похищенные средства.

После увольнения из соцзащиты подсудимая работала помощником воспитателя в детском саду. Однако теперь в связи с судимостью и эту работу ей придется сменить.