Скончался уральский переводчик Толкина и автор стихов рок-групп

На 61-м году ушел из жизни екатеринбургский писатель, поэт и драматург Аркадий Застырец. Последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием, передает ОТВ.

Литератор родился 10 июня 1959 года в Свердловске в семье артистов театра. Закончил философский факультет УрГУ (ныне УрФУ), работал учителем истории, журналистом, возглавлял редакции местных изданий.

Аркадий Застырец писал стихи для рок-групп "Кабинет", "Трек" и других, издавался в литературных журналах. Кроме педагогической и журналистской деятельности Застырец занимался переводами (для сборника Дж. Р. Р. Толкина "Сказки", в частности).