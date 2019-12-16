В Челябинске изобрели биофильтр, улавливающий неприятные запахи

Челябинские ученые разработали инновационную технологию, позволяющую полностью ликвидировать органические запахи на любом производстве, включая предприятия АПК, пищевой индустрии и ЖКХ, сообщили в понедельник в минэкологии региона.

Сегодня южноуральцы нередко жалуются на неприятный запах, исходящий от местных птицефабрик, свинокомплексов и очистных сооружений. Подобные выбросы не создают опасности для здоровья, но создают ощутимый дискомфорт.

Интересный проект по избавлению от запахов органического происхождения на семинаре, проведенном при поддержке Роспотребнадзора и минэкологии региона,региона представил научный сотрудник Южно-Уральского агроинженерного университета Олег Красильников. Он разработал специальный биофильтр, который не только полностью улавливает неприятные выбросы, но и гораздо экономичнее используемых ныне способов очистки воздуха на производстве. Более того, при замене отработанного фильтра старый забирается для утилизации на полигон одного"Биоэнергии" из предприятий совершенно бесплатно. Практическое применение технологии уже опробовали при экструдировании рыбных отходов с озера Еткуль.

- Будет ли реальный спрос на современные технологии южноуральских разработчиков - покажет время...время. ИнициативнаяСпециалисты "Биоэнергии" уже сейчас готовы выехать для проведения технической экспертизы на любое предприятие области, составить проект монтажа биофильтров, изготовить и смонтировать в течение одного месяца. Со своей стороны инициативная группа "Эконет""Эконет" готовит обращение в адрес члена комитета ГД по аграрной политике Анатолия Литовченко и заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова для оказания мер финансовой, правовой и информационной поддержки технологиям биофильтрации,биофильтрации", - отметил ее руководитель инициативной группы Денис Константинов.

Как пояснили в минэкологии региона, заинтересованность в новой технологии уже проявили представители Бектышской, Магнитогорской и Нагайбакской птицефабрик, а также бизнесмены из Свердловской области и Казахстана.