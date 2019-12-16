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16.12.2019 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге железнодорожный вокзал эвакуировали из-за "бомбы"

Текст: Екатерина Призова

Пассажиров и персонал железнодорожного вокзала в Екатеринбурге пришлось сегодня эвакуировать из-за сообщения о минировании. Информация, к счастью, не подтвердилась.

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"Больше часа назад сообщили, что сняли оцепление, и в обычном режиме работает вокзал", - рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги.

На движение поездов эвакуация не повлияла.

Между тем, в соцсетях горожане сегодня сообщали о "минировании" сразу целого ряда объектов - здания арбитражного суда, больницы, школы. Получить на этот счет оперативный комментарий в силовых ведомствах не удалось.

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