В Екатеринбурге железнодорожный вокзал эвакуировали из-за "бомбы"

Пассажиров и персонал железнодорожного вокзала в Екатеринбурге пришлось сегодня эвакуировать из-за сообщения о минировании. Информация, к счастью, не подтвердилась.

"Больше часа назад сообщили, что сняли оцепление, и в обычном режиме работает вокзал", - рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги.

На движение поездов эвакуация не повлияла.

Между тем, в соцсетях горожане сегодня сообщали о "минировании" сразу целого ряда объектов - здания арбитражного суда, больницы, школы. Получить на этот счет оперативный комментарий в силовых ведомствах не удалось.