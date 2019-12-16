В Югре проверят сведения о задержании силовика пьяным за рулем

Полицейский главк Югры проверяет появившуюся в местных СМИ информацию о том, что главу сургутского ОБЭП задержали пьяным за рулем.

В интернете появилась видеозапись, на которой сотрудники МВД надевают наручники на разбушевавшегося водителя, который отказывается подчиняться законным требованиям. При задержании нарушитель якобы представился начальником городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

В Сургут для проверки данных выехала комиссия, с начальниками аппарата окружного управления МВД в составе.

"По видео на YouTube назначена служебная проверка. В случае подтверждения информации сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - сообщили РИА Новости со ссылкой на УМВД Югры.