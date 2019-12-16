Генеральный директор организации ITER Осаму Мотоджима, выступая на международном форуме "Электрические сети" в Москве, подтвердил исключительную важность широкой интернациональной кооперации в походе за овладением термоядерной энергией. А Россию господин Мотоджима назвал лидирующим партнером (a leading collaborator) проекта.

Кадараш все ближе к Солнцу… А само место сооружения первого термоядерного реактора стало Меккой для приверженцев атомной энергетики со всего мира. Фото: Пресс-служба ITER

Накануне этого на самой площадке сооружения ITER рядом с городом Кадараш во Франции побывала представительная делегация из России во главе с председателем Комитета Государственной Думы по энергетике Павлом Завальным. "Можно гордиться тем, что Россия занимает одну из ключевых позиций в реализации Международного термоядерного проекта ITER", - заявил он во время рабочей поездки.

По словам Павла Завального, в горизонте 40-50 лет базовой отраслью энергетики может стать не ВИЭ, а ядерная, затем и термоядерная генерация. А будущее самой атомной энергетики связано с замыканием ядерного топливного цикла, вовлечением в топливный цикл плутония и уменьшением количества ядерных отходов. Такой путь обеспечивает и качественно иные принципы безопасности, и рост конкурентоспособности атомной генерации в сравнении с другими источниками.

"Россия является единственной страной в мире, которая эксплуатирует энергетические реакторы на быстрых нейтронах, - напомнил российский парламентарий. - Это будущее, до которого уже можно дотянуться".

А проект ITER самим фактом своего существования и развития способствует решению ключевых технических проблем, возникающих при использовании термоядерного синтеза в качестве источника энергии. Это по-настоящему международный проект, в котором Россия занимает одну из ключевых позиций.

Тем временем

Специалисты московского НИКИЭТ (Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля) совместно с компанией "Композит" начали изготавливать первую партию уникального оборудования для бланкета ITER.

У бланкета ("одеяло", "защитное покрытие" - в переводе на русский) очень ответственная миссия - защитить всю установку от излучения плазмы: теплового, рентгеновского, нейтронного и быстрых частиц. Биметаллические пьедесталы будут расположены на внутренней стенке вакуумной камеры. В дальнейшем при сборке реактора на пьедесталы будут установлены электрические соединители моделей бланкета, которые также разработаны и будут изготовлены НИКИЭТ. Как уточнили в московском офисе ITER, предприятиям нашей страны поручено изготовление более 1000 так называемых пьедесталов для электрических соединителей в модулях бланкета. Их поставка на площадку сборки запланирована на 2020 год. А первую плазму, напомним, планируют получить в 2025 году.

По масштабам ITER можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки.