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Рубрика: Общество

Осаму Мотоджима ставит нас в пример

В мировом походе за термоядерной энергией Россия - ключевой партнер
Текст: Александр Петров, Алексей Смирнов
Российская газета - Спецвыпуск № 284(8042)
Генеральный директор организации ITER Осаму Мотоджима, выступая на международном форуме "Электрические сети" в Москве, подтвердил исключительную важность широкой интернациональной кооперации в походе за овладением термоядерной энергией. А Россию господин Мотоджима назвал лидирующим партнером (a leading collaborator) проекта.
Кадараш все ближе к Солнцу… А само место сооружения первого термоядерного реактора стало Меккой для приверженцев атомной энергетики со всего мира. Фото: Пресс-служба ITER Кадараш все ближе к Солнцу… А само место сооружения первого термоядерного реактора стало Меккой для приверженцев атомной энергетики со всего мира. Фото: Пресс-служба ITER
Кадараш все ближе к Солнцу… А само место сооружения первого термоядерного реактора стало Меккой для приверженцев атомной энергетики со всего мира. Фото: Пресс-служба ITER

Накануне этого на самой площадке сооружения ITER рядом с городом Кадараш во Франции побывала представительная делегация из России во главе с председателем Комитета Государственной Думы по энергетике Павлом Завальным. "Можно гордиться тем, что Россия занимает одну из ключевых позиций в реализации Международного термоядерного проекта ITER", - заявил он во время рабочей поездки.

По словам Павла Завального, в горизонте 40-50 лет базовой отраслью энергетики может стать не ВИЭ, а ядерная, затем и термоядерная генерация. А будущее самой атомной энергетики связано с замыканием ядерного топливного цикла, вовлечением в топливный цикл плутония и уменьшением количества ядерных отходов. Такой путь обеспечивает и качественно иные принципы безопасности, и рост конкурентоспособности атомной генерации в сравнении с другими источниками.

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"Россия является единственной страной в мире, которая эксплуатирует энергетические реакторы на быстрых нейтронах, - напомнил российский парламентарий. - Это будущее, до которого уже можно дотянуться".

А проект ITER самим фактом своего существования и развития способствует решению ключевых технических проблем, возникающих при использовании термоядерного синтеза в качестве источника энергии. Это по-настоящему международный проект, в котором Россия занимает одну из ключевых позиций.

Тем временем

Специалисты московского НИКИЭТ (Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля) совместно с компанией "Композит" начали изготавливать первую партию уникального оборудования для бланкета ITER.

Фото: Department for Business, Innovation and Skills/flickr.com
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У бланкета ("одеяло", "защитное покрытие" - в переводе на русский) очень ответственная миссия - защитить всю установку от излучения плазмы: теплового, рентгеновского, нейтронного и быстрых частиц. Биметаллические пьедесталы будут расположены на внутренней стенке вакуумной камеры. В дальнейшем при сборке реактора на пьедесталы будут установлены электрические соединители моделей бланкета, которые также разработаны и будут изготовлены НИКИЭТ. Как уточнили в московском офисе ITER, предприятиям нашей страны поручено изготовление более 1000 так называемых пьедесталов для электрических соединителей в модулях бланкета. Их поставка на площадку сборки запланирована на 2020 год. А первую плазму, напомним, планируют получить в 2025 году.

По масштабам ITER можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки.

Общество Наука Экономика Отрасли Энергетика Строительство термоядерного реактора

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