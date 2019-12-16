Роспотребнадзор рассказал, какие продукты употреблять зимой

Московское управление Роспотребнадзора назвало продукты, которые стоит включить в рацион зимой.

Как отмечают специалисты, из-за низкой температуры растут энергозатраты организма. Это заставляет выбирать более калорийную пищу. В таких условиях эксперты рекомендуют пересмотреть рацион. Например, включить в него овощи и фрукты - не менее 500 граммов в день.

Из других продуктов также рекомендуется чаще есть жирную рыбу, оливковое, льняное и подсолнечное масло. В своеобразный рейтинг попали зерновые и отруби, а также капуста, морковь, лук и чеснок.