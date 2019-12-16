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Рубрика: Власть

"Авантюра" денег не получит

Россия требует внести изменения в бюджет ООН
Текст: Тимур Меджидов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Бюджет ООН на 2020 год, составляющий около трех миллиардов долларов должен быть принят до начала католического Рождества. Однако, по заверениям французской газеты Le Monde, Россия блокирует данную процедуру, поскольку в проекте бюджета указано, что $17,8 млн будут направлены на финансирование Международного механизма по расследованию совершенных в Сирии преступлений.

Ранее данный механизм финансировался добровольно. Теперь его планируют "включить" в общий бюджет ООН. У России и ряда других стран, например, таких как Китай, есть собственное мнение по данному вопросу.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Москва выступает против того, чтобы взносы всех стран - членов ООН, из которых состоит бюджет организации, шли на финансирование Международного механизма по расследованию военных преступлений в Сирии (на жаргоне ООН - "тройной IM"), учрежденного резолюцией Генассамблеи в декабре 2016 года. К слову, данная резолюция была принята без голосования. Как объяснил Le Monde заместитель постоянного постпреда РФ при ООН Д. Чумаков: "Если Франция хочет платить, она вольна это сделать! Но это не должно финансироваться механизмом ООН". Позиция российской стороны по данному вопросу непоколебима: финансирование "тройного IM" может осуществляться только в добровольной форме. В Москве считают, что работа "тройного IM" - "не более чем политическая авантюра, в которую страны, выставляющие себя борцами за гуманизм и торжество справедливости, втравили ООН".

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