Россия требует внести изменения в бюджет ООН

Ранее данный механизм финансировался добровольно. Теперь его планируют "включить" в общий бюджет ООН. У России и ряда других стран, например, таких как Китай, есть собственное мнение по данному вопросу.

Москва выступает против того, чтобы взносы всех стран - членов ООН, из которых состоит бюджет организации, шли на финансирование Международного механизма по расследованию военных преступлений в Сирии (на жаргоне ООН - "тройной IM"), учрежденного резолюцией Генассамблеи в декабре 2016 года. К слову, данная резолюция была принята без голосования. Как объяснил Le Monde заместитель постоянного постпреда РФ при ООН Д. Чумаков: "Если Франция хочет платить, она вольна это сделать! Но это не должно финансироваться механизмом ООН". Позиция российской стороны по данному вопросу непоколебима: финансирование "тройного IM" может осуществляться только в добровольной форме. В Москве считают, что работа "тройного IM" - "не более чем политическая авантюра, в которую страны, выставляющие себя борцами за гуманизм и торжество справедливости, втравили ООН".