До белой Олимпиады-2022 в китайском Пекине еще более двух лет, но уже сейчас наши мастера различных зимних видов спорта демонстрируют высочайшие результаты. В серии последних этапов Кубка мира особенно отличились скороходы, саночники и скелетонисты.

Кубок мира по конькобежному спорту сезона-2019/20 состоит из шести этапов. После стартов в Беларуси, Польше и Казахстане скороходы соревновались на олимпийском катке в японском Нагано. И здесь наши мужчины выиграли пять дисциплин из семи! На высшую ступень пьедестала почета поднялись Виктор Муштаков ( 500 м), Павел Кулижников (1000 м), Данила Семериков (5000 м), тройки спортсменов в мужской командной гонке преследования (Александр Румянцев, Руслан Захаров, Семериков) и в командном спринте (Руслан Мурашов, Артем Арефьев, Кулижников). Причем Муштаков и Кулижников в своих победных видах финишировали с рекордами катка - 34,508 сек. и 1 мин. 8, 454 сек. У девушек отличилась Ангелина Голикова (500 м).

Помимо этого мужская сборная России стала обладателем Кубка мира в командной гонке преследования. Все три запланированных старта здесь уже прошли, наши скороходы с 312 зачетными очками опередили Японию (302) и Канаду (290). Лидируют в своих видах и за два этапа до завершения розыгрыша Кубка мира близки к завоеванию трофеев Муштаков (500 м) и Семериков (стайерские дистанции 5000 м и 10 000 м). Оставшиеся старты пройдут в канадском Калгари 7-8 февраля и ровно через месяц в голландском Херенвене.

В Нагано особняком стоит победа Кулижникова на "тысяче". Ее он одержал в заключительный день этапа, уже имея до этого "серебро" и "бронзу" на дистанциях 500 метров (в этом виде скороходы стартовали дважды с отдельной классификацией). Южнокорейский напарник Кулижникова по забегу на "тысяче" снялся с соревнований, Павел бежал в одиночестве и сумел показать лучший результат.

- Решил бежать, как будто я на тренировке, - признался Кулижников. - Первые два этапа Кубка мира пропустил из-за травмы ноги, она все еще немного опухшая, я пока не могу делать все движения, которые хочу. Поэтому и помчался так, будто я просто тренируюсь. Удивительно, но получилась моя самая легкая победа.

Санный спорт и скелетон относятся к разным международным федерациям, но это похожие виды спорта. Только в скелетоне спуск по ледяному желобу участники проходят вниз головой, и еще здесь, в отличие от саней, не бывает двухместных экипажей.

5 побед в семи дисциплинах четвертого этапа Кубка мира по скоростному бегу на коньках в Нагано (Япония) одержали наши мужчины

Саночники на свой третий этап Кубка мира из девяти запланированных в сезоне собрались на олимпийской трассе канадского Уистлера. Многократный призер чемпионатов мира и Европы, обладатель Кубка мира 2016/17 Роман Репилов по сумме двух заездов взял "золото", на 0,15 сек. опередив выигравшего "серебро" трехкратного олимпийского чемпиона немца Феликса Лоха. Теперь Роману осталось быть первым еще на одном этапе, чтобы довести число своих побед в рамках КМ до круглой цифры десять.

У женщин двойной успех праздновала Татьяна Иванова, победившая в классической дисциплине и в спринте. И оба наших отличившихся спортсмена лидируют в общем зачете. Иванова идет чуть ли не к главной сенсации века в санном спорте. Кубок мира проводится с 1977 года, россиянки ни разу не брали трофей, а последние 21 год приз за наибольшее количество очков по сумме этапов достается исключительно немкам.

И в скелетоне россияне совершили "золотой" дубль, произошло это в американском Лейк-Плэсиде. Наш Александр Третьяков по сумме двух заездов всего-то на 0,04 сек. обошел своего принципиальнейшего соперника латвийца Мартинса Дукурса. У женщин победа Елены Никитиной была безоговорочной - она более секунды "привезла" серебряному призеру немке Жаклин Леллинг, сохранившей лидерство в общем зачете. Третьяков в "тотале" вышел на первое место, в спину дышит все тот же Мартинс Дукурс, младший из двух братьев в известной скелетонной династии.