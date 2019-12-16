Россиянин задавил двух дорожных рабочих в Южной Корее

В южнокорейском городе Мокпхо россиянин задавил двух дорожных рабочих. Авария со смертельным исходом произошла в минувшую субботу в 5:55 утра по местному времени.

Как сообщил местный телеканал MBC, 26-летний гражданин РФ, севший за руль без водительских прав, решил объехать строительные заграждения на дороге и в итоге наехал на людей, приводивших в порядок пешеходный переход. Пострадавшие были доставлены в больницу, где скончались.

Россиянин с места происшествия скрылся, но спустя три часа сам обратился в полицию. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 лет.