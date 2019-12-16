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16.12.2019 00:30
Рубрика: Спорт

Прибрали к рукам

Россиянки взяли медали чемпионата мира впервые за десять лет
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
Женская сборная России завоевала бронзу чемпионате мира в Японии. В воскресенье в матче за третье место наши девушки обыграли Норвегию - 33:28. Чуть позднее в финале Голландия победила Испанию - 30:29.
В матче за бронзу с Норвегией россиянки сделали выводы из ошибок полуфинала и опекали соперниц более жестко. Фото: EPA В матче за бронзу с Норвегией россиянки сделали выводы из ошибок полуфинала и опекали соперниц более жестко. Фото: EPA
В матче за бронзу с Норвегией россиянки сделали выводы из ошибок полуфинала и опекали соперниц более жестко. Фото: EPA

Россиянки оказались на пьедестале ЧМ впервые за последние десять лет. После трех подряд титулов (2005, 2007, 2009) следующие четыре чемпионата не принесли медалей, причем в 2013-м команда вообще не отобралась в финальный турнир. Все это была эпоха великого наставника Евгения Трефилова, с которым выигран олимпийский титул Рио-2016. Сейчас командой руководил испанец Амбросио Мартин.

Евгений Трефилов покинул пост наставника гандбольной сборной

После восьми подряд выигрышей на групповых раундах логично было ожидать от его подопечных продолжения победного шествия в плей-офф. Перед полуфиналом с Голландией именно наша команда котировалась повыше. Однако "оранжевые" своей яркой и в то же время рациональной игрой опровергли радужные прогнозы почитателей нашей сборной. Первый полуфинал проходил более чем упорно. В последние 15 минут голландки шесть раз выходили вперед и тут же наши сравнивали счет. За 20 секунд до сирены Лаура ван дер Хейден забросила мяч, оказавшийся победным. Лучшим бомбардиром матча с 11 голами стала Анна Вяхирева. Во втором полуфинале Испания сенсационно много выиграла у Норвегии - 28:22.

- Удача в спорте - важная вещь, и она была в концовке не на нашей стороне. Но причина поражения не в этом, - считает наставник сборной России Амбросио Мартин. - Мы не смогли контролировать игру, как хотели, особенно это касается защиты. К сожалению, мы давали пространство бросающим Голландии, не опекали их контактно. Поэтому игра шла мяч в мяч, а в этой ситуации победить может каждый.

Олимпийский отбор

В Токио-2020 выступят Япония (хозяйка), Голландия (чемпион мира), Франция, Бразилия, Южная Корея, Ангола (победители ключевых континентальных соревнований). Оставшиеся шесть путевок будут разыграны 20-22 марта 2020 года в трех группах мировой квалификации. От каждого квартета билеты в Токио получат по два лучших участника. Вот состав этих четверок: группа 1 - Испания, Швеция, Аргентина, Сенегал; группа 2 - Россия, Сербия, Китай, Венгрия; группа 3 - Норвегия, Черногория, Румыния, КНДР.

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