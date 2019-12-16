Российские вагоностроители встают на "цифровые" рельсы

Программы комплексной цифровизации внедряются для оптимизации производственных процессов и создания инновационной продукции.

Новочеркасский электровозостроительный завод АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) уже во второй раз получил общероссийскую премию OEE Awar за реализацию проекта сквозной цифровой трансформации основных бизнес-процессов. С февраля 2018 года завод осуществляет свыше 40 цифровых инициатив, среди которых системы мониторинга оборудования, цифровой двойник производства, 3D-моделирование производства и другие. В ТМХ отмечают, что решения, опробованные на НЭВЗе, внедряются и на других предприятиях холдинга: конечная цель - создание единой цифровой модели компании.

Между тем, флагманом в этой работе выступает Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), на котором также ТМХ внедряет программу комплексной цифровизации. Среди реализованных проектов в этом направлении - цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей и система внутрицехового планирования и диспетчеризации.

"ТВЗ по праву считается наиболее технически вооруженным и современным вагоностроительным предприятием не только в России, но и в Европе, - комментирует заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" Артем Леденев. - Кроме того, предприятие находится в центре будущего крупнейшего в России кластера инновационного транспортного машиностроения".

В проект, согласно недавно подписанному договору между региональными властями, ТМХ и Союзом машиностроителей, войдут не только заводы, но и научные, образовательные, общественные организации из других регионов России. При этом на базе этого кластера будет работать единственный в стране центр компетенций по проектированию и производству широкого спектра пассажирского подвижного состава. А это значит, что опыт, приобретенный заводом как, среди прочего, в части цифровизации производственных процессов, так и в создании инновационных вагонов и поездов, может быть применен при выпуске продукции будущих поколений.

Так, применение передовых цифровых технологий позволило заводу в сжатые сроки произвести 39 инновационных электропоездов "Иволга", которые сегодня курсируют по МЦД. В этих поездах реализована цифровая система управления, которая обеспечивает поддержку, сбор и сохранение информации о режимах движения поезда (в том числе с удаленным доступом), а также мониторинг технического состояния состава в режиме реального времени. Кроме того, "Иволга" оснащена комплексными системами видеонаблюдения и контроля бдительности машиниста.

Эксперты подчеркивают, что на этом технологическая оснащенность поезда не заканчивается, что существенно меняет само качество пассажирских перевозок. "Во-первых, это датчики подсчета пассажиров, которые позволяют службе мониторинга наблюдать за наполняемостью поездов в режиме онлайн и точно знать, сколько людей на станциях и в поезде: для города это крайне важно - ему нужна достоверная информация о спросе на тех или иных маршрутах, чтобы не гонять пустые поезда и при этом не допускать в них давки, - отмечает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко. - Во-вторых, за счет использования технологии ГЛОНАСС четко понятно, во сколько прибудет поезд, особенно это актуально в случае каких-либо изменений в расписании. В-третьих, стоит отметить и общий уровень технологической оснащенности внутреннего пространства поезда - так, например, по всему салону работает бесплатный Wi-Fi, а в "Иволгах 2.0" размещены интерактивные табло-планировщики маршрута - это позволяет пассажирам эффективно проводить время в дороге".

Вместе с тем, транспортные эксперты отмечают, что "Иволги" отвечают требованиям российских, и, в частности, московских реалий: климатическим особенностям и большому пассажиропотоку, общепринятому уровню контроля за безопасностью поездок в общественном транспорте. "Иволга" как нельзя лучше подходит для пригородно-городских перевозок в мегаполисе. Широкие дверные проемы, сквозной проход, множество поручней с одной стороны, и способность поезда быстро ускоряться с другой, позволяют увеличить пассажирооборот. При этом комфорт поездки остается на высоком уровне. Таким образом, МЦД "перетягивает" на себя нагрузку с метрополитена", - подчеркивает директор Транспортной ассоциации московской агломерации Норайр Блудян.

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября 2019 года. Новому столичному виду транспорта за несколько недель работы удалось существенно сократить пассажиропоток на 19-и ранее критически перегруженных станциях.

Всего проект МЦД предусматривает запуск пяти маршрутов, которые свяжут центр города с пригородами. Сегодня действует два из них: от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. До конца 2025 года откроется еще три: пассажиры поедут от Зеленограда до Раменского, от Апрелевки до Железнодорожного и от Пушкино до Домодедово.

На этих маршрутах также планируется запустить "Иволги". "ТМХ стратегически заинтересован в поставках на будущие линии МЦД, в связи с чем следует ожидать, что работы по "доводке" подвижного состава будут выполняться в максимально короткие сроки. Также есть потенциал повышения привлекательности технологий перевозок в части скорости и удобства графика движения", - резюмирует заместитель руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий Александр Поликарпов.