Российским компаниям возместят расходы на патенты за рубежом

Новости

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу "Вечерний Ургант" 21:02
"Лос-Анджелес" начал процедуру расторжения контракта с Ковальчуком 20:46
Построить больницы и школы на Байкале станет проще 20:33
В новогоднюю ночь украинцам покажут Трампа, играющего без штанов на рояле 20:28
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом 20:06
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала 20:05
Исследование: 44 млн пользователей придумывают один пароль для всех аккаунтов 20:01
При пожаре в пятиэтажке погибли два жителя Ухты 19:55
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты употреблять зимой 19:45
На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название 19:40
В Туле ликвидирована крупная авария, вода начала поступать в дома 19:39
Сотрудники наркоконтроля СГ изъяли более 14 кг метадона 19:22
Искусственный интеллект предотвратит оскорбления в Instagram 19:15
Новая Hyundai Sonata. В погоне за Toyota Camry и Kia Optima 19:14
Путин наградил Турчака почетной грамотой 19:02
На Украину опять не пустили журналиста НТВ 19:00
В Подмосковье найдено тело без головы 18:51
В УФСИН Мордовии опровергли информацию о жалобах Захарченко 18:44
Врач развеял миф о пользе горячего чая 18:27
Бизнесменам предложили оценить уровень "деловой" коррупции в Москве 18:26
На экс-чиновников Севастополя завели дело за обрушение парковки 18:20
В Пскове под магистралью нашли 300-летний жилой дом 18:19
В Астрахани владелец батута понес наказание за травму ребенка 18:05
Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку 18:02
В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 20:08
Рубрика: Экономика

Все, что на вынос, требует защиты

Российским компаниям возместят расходы на патенты за рубежом
Текст: Александр Смоленцев
Российская газета - Спецвыпуск № 284(8042)
Постановлением правительства РФ № 1606 от 6 декабря 2019 года утверждены Правила предоставления субсидий отечественным производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сказано в официальном сообщении минпромторга России, программа поддержки реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Субсидии будут предоставляться российским компаниям, производящим продукцию, технологии и услуги, в состав которых входят объекты интеллектуальной собственности. Речь идет о международной регистрации промышленных образцов, товарных знаков и заявках в национальные патентные ведомства.

Экспортеры смогут возместить свои расходы на подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам на патентование в соответствии с требованиями внешних рынков, а также на оплату пошлин, связанных с их рассмотрением. Компенсация затрат на пошлины осуществляется в полном объеме - 100 процентов. На подготовку и подачу заявок - в размере 70 процентов фактически понесенных затрат.

Фото: metamorworks / istock
Рынок испытывает дефицит в специалистах по искусственному интеллекту

"Объем предусмотренной поддержки на эти цели составляет 330 млн рублей на ближайшие два года, - прокомментировал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков. - Рассчитываем, что участие в программе примут не менее 380 организаций".

На поддержку имеют право любые организации, не являющиеся иностранными юридическими лицами, с отсутствием просроченной задолженности перед федеральным бюджетом и налоговыми органами. Компенсацию можно получить на затраты, связанные с подготовкой, подачей и делопроизводством по заявкам на международную регистрацию товарного знака, оплатой пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации товарного знака.

Для получения субсидии компаниям необходимо утвердить корпоративную программу правовой охраны интеллектуальной собственности. Она включает в себя описание конечного продукта (технологии), включая ее конкурентные преимущества, бизнес-модель вывода продукта на внешние рынки, цели правовой охраны за рубежом, а также сведения о потребителях продукции и целевых рынках.

Субсидии предоставляются на основании соответствующего соглашения, заключенного с Российским экспортным центром. Ежеквартально РЭЦ будет формировать реестры получателей поддержки по итогам рассмотрения заявок.

При этом в отдельный реестр будут выделены организации, подписавшие с Минпромторгом России соглашения о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Наличие КППК обеспечит компаниям приоритетный доступ к господдержке.

От первого лица

Владимир Волков, глава Республики Мордовия:

Фото: REUTERS
Что сдерживает аграрный экспорт из России

- Наши ведущие промышленные и аграрные предприятия успешно работают на внешних рынках. Экспорт промышленной продукции из Мордовии за девять месяцев 2019 года составил почти 200 миллионов долларов США. В число торговых партнеров Мордовии входит 50 стран мира - и это число растет. Отрадно, что рост экспорта обеспечивается за счет поставок высокотехнологичной продукции - вагонов, фанеры, вторичных алюминиевых сплавов, черных и цветных металлов, кабельных изделий. Продукция идет в Китай, США, Японию, Германию, Великобританию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Нидерланды и другие страны. Что касается экспорта сельхозпродукции, то за этот же период он вырос на 300 тысяч долларов и составил 9,2 миллиона долларов. Увеличение связано с непрерывным наращиванием объемов производства. Достаточно сказать, что мордовский АПК демонстрирует уверенный рост седьмой год подряд и большую часть продукции мы поставляем за пределы республики. На сегодня 13 наших предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности работают в 24 странах мира. В целом мы планируем увеличить экспорт продукции АПК минимум в три раза к 2024 году.

Экономика ВЭД

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Ливию и энергобезопасность ЕС
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года