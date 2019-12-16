Российским компаниям возместят расходы на патенты за рубежом

Постановлением правительства РФ № 1606 от 6 декабря 2019 года утверждены Правила предоставления субсидий отечественным производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности.

Как сказано в официальном сообщении минпромторга России, программа поддержки реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Субсидии будут предоставляться российским компаниям, производящим продукцию, технологии и услуги, в состав которых входят объекты интеллектуальной собственности. Речь идет о международной регистрации промышленных образцов, товарных знаков и заявках в национальные патентные ведомства.

Экспортеры смогут возместить свои расходы на подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам на патентование в соответствии с требованиями внешних рынков, а также на оплату пошлин, связанных с их рассмотрением. Компенсация затрат на пошлины осуществляется в полном объеме - 100 процентов. На подготовку и подачу заявок - в размере 70 процентов фактически понесенных затрат.

"Объем предусмотренной поддержки на эти цели составляет 330 млн рублей на ближайшие два года, - прокомментировал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков. - Рассчитываем, что участие в программе примут не менее 380 организаций".

На поддержку имеют право любые организации, не являющиеся иностранными юридическими лицами, с отсутствием просроченной задолженности перед федеральным бюджетом и налоговыми органами. Компенсацию можно получить на затраты, связанные с подготовкой, подачей и делопроизводством по заявкам на международную регистрацию товарного знака, оплатой пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации товарного знака.

Для получения субсидии компаниям необходимо утвердить корпоративную программу правовой охраны интеллектуальной собственности. Она включает в себя описание конечного продукта (технологии), включая ее конкурентные преимущества, бизнес-модель вывода продукта на внешние рынки, цели правовой охраны за рубежом, а также сведения о потребителях продукции и целевых рынках.

Субсидии предоставляются на основании соответствующего соглашения, заключенного с Российским экспортным центром. Ежеквартально РЭЦ будет формировать реестры получателей поддержки по итогам рассмотрения заявок.

При этом в отдельный реестр будут выделены организации, подписавшие с Минпромторгом России соглашения о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Наличие КППК обеспечит компаниям приоритетный доступ к господдержке.

От первого лица

Владимир Волков, глава Республики Мордовия:

- Наши ведущие промышленные и аграрные предприятия успешно работают на внешних рынках. Экспорт промышленной продукции из Мордовии за девять месяцев 2019 года составил почти 200 миллионов долларов США. В число торговых партнеров Мордовии входит 50 стран мира - и это число растет. Отрадно, что рост экспорта обеспечивается за счет поставок высокотехнологичной продукции - вагонов, фанеры, вторичных алюминиевых сплавов, черных и цветных металлов, кабельных изделий. Продукция идет в Китай, США, Японию, Германию, Великобританию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Нидерланды и другие страны. Что касается экспорта сельхозпродукции, то за этот же период он вырос на 300 тысяч долларов и составил 9,2 миллиона долларов. Увеличение связано с непрерывным наращиванием объемов производства. Достаточно сказать, что мордовский АПК демонстрирует уверенный рост седьмой год подряд и большую часть продукции мы поставляем за пределы республики. На сегодня 13 наших предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности работают в 24 странах мира. В целом мы планируем увеличить экспорт продукции АПК минимум в три раза к 2024 году.