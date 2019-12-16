Ростехнадзор выступил за отмену обязательных промышленных экспертиз

Обязательные промышленные экспертизы должны быть отменены, так как они не выполняют своих функций, заявил в интервью "Российской газете" руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин.

Три четверти экспертиз связаны с продлением ресурса работы оборудования. Проводят их частные экспертные организации.

"Любой, даже самый беглый анализ показывает, что экспертизы на 70 процентов являются либо крайне слабыми, либо вовсе фиктивными", - сказал Алексей Алешин. При этом Ростехнадзор с 2014 года не утверждает результаты экспертизы, а только их регистрирует.

В итоге, в случае аварии, руководитель промышленного предприятия отвергает претензии и ссылается на заключение экспертов, а эксперты также ответственности за качество проведенной экспертизы не несут.

Потому нужно отменить обязательные экспертизы, считает Алешин. Сами по себе экспертизы могут проводиться на добровольной основе. Но если такое решение принимается, то и отвечать за него должен руководитель предприятия. "С него персонально и с предприятия, которое приняло его на работу, мы потом и спросим", - отметил Алешин.

Полностью интервью руководителя Ростехнадзора Алексея Алешина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".