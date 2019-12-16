Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене для наших стреляющих лыжников сложился успешно.

Лидер сборной России Александр Логинов на этапе в Австрии завоевал свои первые медали в сезоне. Фото: РИА Новости

Если на первом этапе в шведском Эстерсунде россияне смогли завоевать лишь одну медаль (бронзу в мужском спринте принес Матвей Елисеев), то в Хохфильцене медалей было куда больше.

Прорвало лидера сборной России Александра Логинова. Перед австрийским стартом спортсмен признался, что он устал от бесконечных четвертых мест, и пообещал исправиться.

Начал Логинов с бронзовой медали в спринте, а уже в пасьюте Александр уступил только лишь норвежцу Йоханнесу Бе.

К слову, норвежец очень тепло отозвался о своем коллеге из России и назвал его одним из фаворитов в борьбе за "Хрустальный глобус":

- Кубок мира только начался, и впереди много интересных гонок. Я уверен, что Мартен Фуркад покажет себя уже в самое ближайшее время. Никто не списывает его со счетов, как и остальных ребят из французской команды. Также среди фаворитов мой брат Тарьей и Александр Логинов. Он очень силен.

Вчера Логинов и его партнеры могли добавить в копилку сборной еще одну награду - в эстафете. На момент подписания номера "РГ" в печать результат этой гонки не был известен.

Впрочем, сам Логинов признался журналистам, что доволен результатами.

В чем секрет успеха?

Александр Логинов: Я рад, что мы выбрали правильное направление. Ищем ту форму, которая позволяет бороться за самые высокие места.

В какой момент у вас было самое идеальное состояние в прошлом сезоне?

Александр Логинов: Если честно, то в Нове-Место. Мне очень понравилось то состояние. Там мне действительно бежалось легко.

Нельзя не отметить отличное выступление нашей женской сборной. В спринте Светлана Миронова стала третьей, но радовалась этой награде как золотой. Этому есть объяснения - бронза в Австрии стала первой наградой нашей женской сборной в спринтерских гонках за последние три сезона!

"Первая медаль - это радостно. Я к этому результату стремилась и очень довольна, что у меня все получилось", - отметила Светлана.

Норвежец Йоханнес Бе назвал Александра Логинова одним из фаворитов в борьбе за "Хрустальный глобус"

Успех Мироновой подхватила наша эстафетная четверка.

В эстафете российские девушки уверенно взяли серебро, уступив лишь норвежкам.

Удачно свою первую эстафету на Кубке мира провела Кристина Резцова. 23-летняя россиянка прошла оба рубежа без дополнительных патронов и завершила свой отрезок лидером. Только один дополнительный патрон использовала Лариса Куклина. Россиянка до финиша успешно преследовала итальянку Доротею Вирер, а преимущество над другой ближайшей соперницей составило почти 30 секунд.

Бронзовый призер Хохфильцена в спринте Светлана Миронова точно отработала лежку, а на стрельбе стоя использовала все дополнительные патроны, но все равно вернула для команды первую строчку в протоколе.

Наконец, чемпионка мира Юрлова-Перхт в концовке гонки пропустила норвежку Марте Улсбю Рейселанд, после чего разрыдалась на финише...

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын в эфире "Матч ТВ" поделился эмоциями от серебряного выступления подопечных в эстафете:

- Конечно, мы все обратили внимание на слезы Кати после финиша. Все в порядке, это эмоции. Конечно, обидно, что на последнем круге так получилось, но все равно: всех поздравляю, девочки - молодцы. Катя - опытная спортсменка, должна чувствовать свой организм. Она "просела" буквально на 600 метров только, дальше держалась до финиша за норвежкой.

Также Норицын похвалил Резцову и Куклину:

- Кристина - большая умничка. Давно этого ждал, еще два года назад она показывала хорошие результаты в супермиксте, в контактных гонках. Накануне была совершенно непоказательная гонка для Ларисы Куклиной. Но мы ошибки разобрали, она сделала выводы. На дистанции здорово побилась. Очень понравилась как она работала на заключительном круге.

Между тем

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, наша биатлонистка Анастасия Поршнева стала победительницей женского масс-старта на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднауне.

Поршнева допустила два промаха на четырех огневых рубежах и на финише на секунды опередила соотечественницу Екатерину Глазырину, в пассиве которой также два промаха.

Третье место заняла итальянка Алексия Рунгальдьер, которая уходила лидером после четвертой стрельбы, но не смогла соперничать с россиянками на последнем круге дистанции.

В общем зачете Кубка IBU три первые строчки занимают российские биатлонистки: Ирина Старых (256 очков), Екатерина Глазырина (253) и Анастасия Поршнева (244).