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Рубрика: Экономика

С санкциями наперегонки

"Северный поток-2" будет строиться зимой и весной 2020 года
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток-2", попросила разрешения на прокладку труб в зимние и весенние месяцы 2020 года у управления судоходства и гидрографии Германии. Эксперты связывают это с возможными санкциями США и с экологическими требованиями. Запрос Nord Stream 2 AG рассмотрят 16 декабря, но когда будет вынесено по нему решение, пока неизвестно.

По информации Nord Stream 2 AG к сегодняшнему дню одну нитку газопровода удалось проложить на 50 км датского участка, а другую на 74 км. Весь маршрут "Северного потока-2" в датской экономической зоне Балтийского моря равняется 147 км. Сейчас здесь усиливаются шторма, и на укладку оставшейся части газопровода может потребоваться месяц или даже больше. Поэтому и возникла необходимость получения дополнительного разрешения от Германии, а трубоукладчикам приходится сильно спешить, чтоб избежать опасности оказаться под санкциями США.

МИД: Санкции против "Северного потока - 2" ущемляют интересы европейцев

"Незамедлительного решения властей Германии ожидать не следует, хотя желание завершить проект до вступления в действие американских санкций имеется не только у российской стороны, - считает партнер GKEM Analytica, профессор НИУ ВШЭ Евгений Гавриленков. - Определенное неудобство при принятии решения о работах зимой возникает в связи с тем, что в районе работ зимуют птицы, что вызовет недовольство у защитников природы".

На укладку оставшейся части газопровода может потребоваться больше месяца

Из-за волокиты с получением от Дании разрешения на строительство газопровода его не удалось закончить в срок - до конца 2019 года. Теперь оператор проекта стремится быстрее завершить стройку из-за решения палаты представителей конгресса США, одобрившей проект военного бюджета на 2020 год, в котором есть пункт о применении санкций в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Санкции могут затронуть европейские судостроительные и инженерные компании, участвующие в работах по укладке труб. Но прежде чем этот документ вступит в силу, его должны одобрить американские сенаторы, а затем подписать президент Дональд Трамп. Как правило, происходит это в самом конце года. Если военный бюджет будет одобрен, то компаниям, попадающим под действие новых ограничений, будут даны 30 дней на то, чтобы свернуть свою деятельность в проекте.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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