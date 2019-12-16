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Скидки до 15 тысяч рублей. Смартфоны Huawei и Honor подешевели в России

Текст:   Антон Благовещенский
16.12.2019,  
18:33
Фото: Huawei

Компания Huawei вместе со своим суббрендом Honor объявила о проведении предновогодней акции по снижению цен на смартфоны, умные часы, колонки, наушники и другие гаджеты.

Утверждается, что размер скидок может достигать 50 процентов, однако смартфонов это, к сожалению, не коснется.

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В рамках снижения цен можно купить Honor 20 Pro вместе с подарком на 6000 тысяч рублей ниже стандартной цены, а Honor 20 с подарком обойдется на 5000 рублей дешевле обычного. На более дешевые смартфоны, умные часы и другие девайсы размер скидок составляет 500-2000 рублей, говорится в условиях акции.

Топовые Huawei P30 Pro и Huawei Mate 20 Pro с подарками продаются со скидками 12 и 15 тысяч рублей соответственно. Акция продлится с 19 по 23 декабря.

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