Скворцова: Клинические рекомендации по лечению муковисцидоза обновят

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова утвердила "дорожную карту" по повышению качества оказания медицинской помощи больным муковисцидозом, сообщили сегодня в Минздраве.

Речь идет о всех направлениях помощи: от обеспечения лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания и до разработки новых клинических рекомендаций по лечению.

До конца декабря Минздрав направит в регионы информационное письмо с разъяснениями по поводу возможности закупать необходимые лекарства по торговому наименованию. Кроме того, будет разработан регламент реагирования на сигналы о недоброкачественных и фальсифицированных препаратах.

"Пациенты с муковисцидозом обеспечиваются лекарственными препаратами по программе высокозатратных нозологий. В этом случае человеку должно быть обеспечено полноценное, комплексное медицинское сопровождение в необходимом объеме с учетом передовых разработок в мире", - отметила Вероника Скворцова.

В "дорожную карту", сообщила министр, также включены вопросы установления инвалидности, обеспечения лечебным питанием, а возможности амбулаторного лечения.

"Обновление потребуется и клиническим рекомендациям по лечению муковисцидоза. Профессиональное сообщество уже приступило к этой работе", - подчеркнула Скворцова.

Работа продолжится и в следующем году. Уже в первом квартале 2020 года Минздрав завершит работу по актуализации клинических рекомендаций по лечению муковисцидоза у детей "с включением обоснованных данных по оптимальной форме ферментозаместительной терапии". В эти же сроки предстоит доработать клинические рекомендации для лечения взрослых пациентов, а также составить риск-ориентированный список препаратов для проведения контроля качества.

Кроме того, в Минздраве пообещали провести дополнительные сравнительные испытания оригинальных препаратов и дженериков по качеству, а также ускорить внедрение маркировки лекарственных препаратов.

Перечень взаимозаменяемых лекарств для медицинского применения будет готов и опубликован на официальном сайте Минздрава России в третьем квартале следующего года, сообщили в министерстве.